Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T12:48Z
https://ria.ru/20190919/1558844503.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Круглый стол о социокультурном развитии российских цыган

12:48 19.09.2019
7
23 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Социально-экономическое и культурное развитие российских цыган".
Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил МИШИН;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий ТИШКОВ;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, ведущий научный сотрудник Центра европейских и американских исследований Института этнологии и антропологии РАН Надежда ДЕМЕТР;
- член-корреспондент РАН, заведующий сектором этнологических исследований отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УрО РАН Александр ЧЕРНЫХ;
- ответственный секретарь многотомной этнологической серии "Народы и культуры" координационно-методического центра "Народы и культуры" Людмила МИССОНОВА.

18 сентября состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, в рамках которого обсуждались предложения по уточнению плана мероприятий, касающихся социокультурного развития российских цыган. В ходе круглого стола будет представлена коллективная монография "Цыгане" из академической серии "Народы и культуры", эксперты обсудят современное этносоциальное развитие цыган, затронут вопросы их адаптации в российских регионах.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Сергей Железняк
Железняк назвал заявление Эстонии об "оккупации" русофобским абсурдом
РИА
Новости
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор потребовал от HyperComments удалить оскорбления флага России
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Эр-Рияду надо подумать о покупке у России средств ПВО, заявили в Совфеде
Генерал Джозеф Данфорд
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
Лента
новостей
Американский актер Бред Питт
Брэд Питт удивился "беспорядку" на МКС
Международная космическая станция
Астронавт НАСА назвал русскую музыку за ужином на МКС "приятной переменой"
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Глава МИД Украины рассказал о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Официантка разносит бокалы с пивом
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
16:32Постпред России обсудил с генсеком ОПЕК события в Саудовской Аравии
Лента новостейМолния