Круглый стол о социокультурном развитии российских цыган

Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил МИШИН;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий ТИШКОВ;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, ведущий научный сотрудник Центра европейских и американских исследований Института этнологии и антропологии РАН Надежда ДЕМЕТР;
- член-корреспондент РАН, заведующий сектором этнологических исследований отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УрО РАН Александр ЧЕРНЫХ;
- ответственный секретарь многотомной этнологической серии "Народы и культуры" координационно-методического центра "Народы и культуры" Людмила МИССОНОВА.
18 сентября состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, в рамках которого обсуждались предложения по уточнению плана мероприятий, касающихся социокультурного развития российских цыган. В ходе круглого стола будет представлена коллективная монография "Цыгане" из академической серии "Народы и культуры", эксперты обсудят современное этносоциальное развитие цыган, затронут вопросы их адаптации в российских регионах.
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- заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил МИШИН;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, академик-секретарь Отделения историко-филологических наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий ТИШКОВ;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир ЗОРИН;
- член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, ведущий научный сотрудник Центра европейских и американских исследований Института этнологии и антропологии РАН Надежда ДЕМЕТР;
- член-корреспондент РАН, заведующий сектором этнологических исследований отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УрО РАН Александр ЧЕРНЫХ;
- ответственный секретарь многотомной этнологической серии "Народы и культуры" координационно-методического центра "Народы и культуры" Людмила МИССОНОВА.
18 сентября состоялось заседание президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, в рамках которого обсуждались предложения по уточнению плана мероприятий, касающихся социокультурного развития российских цыган. В ходе круглого стола будет представлена коллективная монография "Цыгане" из академической серии "Народы и культуры", эксперты обсудят современное этносоциальное развитие цыган, затронут вопросы их адаптации в российских регионах.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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