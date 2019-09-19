Во Франции начался процесс над лидером партии "Непокорившаяся Франция"

ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Судебный процесс над лидером партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люком Меланшоном и пятью другими членами этой партии, которых обвиняют неповиновении властям и запугивании должностных лиц, начался во Франции в четверг утром, им может грозить до 10 лет тюрьмы, сообщает радиостанция Судебный процесс над лидером партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люком Меланшоном и пятью другими членами этой партии, которых обвиняют неповиновении властям и запугивании должностных лиц, начался во Франции в четверг утром, им может грозить до 10 лет тюрьмы, сообщает радиостанция France Info.

Слушания проходят в суде города Бобиньи - в парижском регионе. Кроме Меланшона на скамье подсудимых еще пять человек – депутаты Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции Алексис Корбьер и Бастьян Лашо, евродепутат Мануэль Бомпар, государственный советник Бернар Пинероль и пресс-атташе Мюриэль Розенфельд. Их обвиняют в неповиновении властям, запугивании должностных лиц и провокации.

Речь идет об инциденте, который произошел в октябре 2018 года, когда Меланшон толкнул прокурора. Инцидент попал на видео и широко транслировался всеми ведущими французскими телеканалами. Обыски в квартире Меланшона, а также в домах его помощников тогда проходили в рамках расследований фиктивного трудоустройства помощников европарламентариев и растраты государственных средств в ходе избирательной кампании.

Меланшону и его соратникам может грозить тюремное заключение на срок до 10 лет, штраф 150 тысяч евро и лишения права избираться в течение пятилетнего периода.