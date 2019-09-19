Нижегородского бизнесмена убили ударом кирпича по голове

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Задержанный по подозрению в убийстве известного нижегородского предпринимателя Виктора Ворошилова рассказал, что ударил предпринимателя кирпичом по голове, а затем поджег его машину, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории гаражного кооператива в Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером во вторник. Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Предполагаемый убийца был задержан в четверг в Цивильском районе Чувашии – его машину по ориентировке остановили сотрудники ГИБДД.

"Подозреваемый в убийстве 31-летний нижегородец при допросе сообщил следователям СК, что 17 сентября пригласил потерпевшего на встречу вечером в гаражный кооператив. Во время встречи между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес удар кирпичом по голове пытавшегося уйти предпринимателя. Увидев, что потерпевший не подает признаков жизни, подозреваемый оттащил тело потерпевшего к автомобилю, поджег его, после чего скрылся на территории соседнего региона", - говорится в сообщении регионального СУСК.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.