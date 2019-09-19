Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии

МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в республике, а работать при нем продолжат чиновники, которые умеют слышать и исполнять его поручения.

Как передает в четверг госагентство Белта, данное заявление было сделано на совещании, на котором рассматривается пакет прогнозных документов на 2020 год, а также оценивается работа экономики за истекший период 2019 года.

"Или как пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...". Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения", - заявил белорусский лидер.

По словам президента, в отношении чиновников у него нет политики "особо приближенных" и "удаленных". "Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно", - заверил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что если премьер-министр республики Сергей Румас и глава президентской администрации Наталья Кочанова, вице-премьеры и министры его не слышат, то им лучше "собирать портфели и уходить сразу".

Ранее Лукашенко заявлял, что не намерен удерживать власть и передавать ее своим сыновьям по наследству, а также не собирается уходить "на тот свет" с высшего поста. У главы белорусского государства три сына - Виктор, Дмитрий и Николай.

Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии не позднее 30 августа 2020 года.