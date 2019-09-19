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РИА Новости

Суперкомпьютер от Ростеха поможет изучать экстремальные состояния вещества

12:36 19.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех ввел в эксплуатацию новый суперкомпьютер "Фишер" для Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН), новая разработка поможет решать ученым задачи в области так называемых экстремальных состояний материалов - при сверхвысоких температурах, давлениях и плотностях энергии.
Как сообщила пресс-служба Ростеха, новый суперкомпьютер с пиковой производительностью 13,5 терафлопс создан на базе сети "Ангара", позволяющей объединять любое количество компьютеров в единый вычислительный кластер. "Разработка предназначена для решения задач молекулярной динамики: создания цифровых моделей веществ и прогнозирования поведения материалов в экстремальных состояниях", - отмечается в сообщении.
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Проект реализован специалистами Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (входит в "Росэлектронику"). "Фишер" будет использоваться ОИВТ РАН – ведущим научным центром России в области современной энергетики и теплофизики.
Суперкомпьютер "Фишер" состоит из 24 вычислительных узлов с 16-ядерными процессорами. В вычислительном кластере используется погружная система охлаждения, обеспечивающая равномерную и энергоэффективную терморегуляцию при любой вычислительной нагрузке. Благодаря такому решению суперкомпьютер не требует специально подготовленных помещений, а диапазон рабочих температур кластера составляет от ‒50°С до +50°С.
Сеть "Ангара" — это первое российское решение для создания суперкомпьютеров рекордной производительности, вычислительных кластеров для обработки больших данных и расчетов на основе параллельных алгоритмов. Возможности "Ангары" позволяют концентрировать в единой сети мощности тысяч компьютеров, в том числе разных производителей и с разной архитектурой центральных процессоров.
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