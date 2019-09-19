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РИА Новости

На Украине вынесли предупреждение каналам, ретранслирующим "112. Украина"

12:36 19.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг вынес предупреждение пяти региональным телеканалам, которые ретранслируют канал "112. Украины", за нарушение условий лицензий.
Ранее Нацсовет провел проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина". Проверка прошла у компаний ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". Регулятор планирует 26 сентября рассмотреть вопрос о продлении им лицензии.
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"Все замечания, они абсолютно не значат закрытие канала ("112. Украина" - ред.)", - сказала зампредседателя регулятора Ольга Герасимюк. Трансляция велась в youtube-канале Нацсовета.
В Нацсовете отметили, что замечания касаются только пяти региональных телеканалов, ретранслирущих телеканал "112. Украина" в нарушение лицензий.
"Все эти пять телеканалов являются близнецами, потому что их нарушения идентичные. Очень странно, что для разных регионов создавались идентичные телеканалы. Нарушения: увеличен объем информационно-аналитических и публицистических программ… отсутствуют культурные программы, научно-просветительские, развлекательные, музыкальные, детские, показы фильмов", - пояснил член Нацсовета Сергей Костинский.
Кроме того, по его словам, эти региональные телеканалы во время вещания используют логотип "112.Украина" вместо предусмотренных лицензиями названий, что, по мнению регулятора, не дает возможности их идентифицировать.
В связи с этим члены Нацсовета единогласно приняли решение применить санкции к пяти региональным телеканалам в виде предупреждения. Они также напомнили, что не имеют полномочий лишать телеканалы лицензий, это может сделать только суд.
Ранее Нацсовет провел внеплановую проверку из-за анонсированного на канале "112.Украина" нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine), рассказывающем о конфликте в Донбассе. Фильм так и не был показан телеканалом, но проверка состоялась.
Юрист "112.Украина" Василий Сметана в понедельник сообщил, что Шестой апелляционный суд Киева принял решение, позволяющее лишить канал лицензии.
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