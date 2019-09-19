Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T12:59Z
https://ria.ru/20190919/1558843834.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:133:3076:1863_1036x0_80_0_0_e72ecc81add79fcbe958465d1fc4a23d.jpg
РИА Новости

ФАС оштрафовала Google за незаконную рекламу

12:31 19.09.2019 (обновлено: 12:59 19.09.2019)
2730
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Google на сто тысяч рублей за незаконную рекламу.
Речь идет о распространении информации о финансовых услугах компании Ali Trade с помощью сервиса Google AdWords, уточнили в ведомстве.
Ранее комиссия ФАС признала рекламу "заработка на инвестициях" Ali Trade нелегальной: организация отсутствует в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Центробанка.
Ведомство регулярно штрафует американскую компанию. Самую крупную сумму Google выплатила в 2017 году — 438 миллионов рублей по антимонопольному делу, разбирательство по которому длилось два года.
Иностранные интернет-компании, работающие на территории России, подпадают под действие ряда законов, например, они должны удалять противоправный контент, а также хранить персональные данные россиян, что периодически вызывает правовые споры.
Логотип компании Google
13 сентября, 12:08РИА Новости
Google оплатил штраф за неудаление ссылок на запрещенную информацию
135240258
Обсудить 14
ФАСGoogleРоссияЭкономика
Рекомендуем
Танк украинской армии на Донбассе
В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"
РИА
Новости
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
На Украине возбудили дело против крымских журналистов
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор потребовал от HyperComments удалить оскорбления флага России
Побережье Каспийского моря в Каспийске
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Лента
новостей
Снегопад
Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в европейской части России
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Министр армии США Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что США не готовы к гибридной войне с Россией
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Во Франции школьникам предложили "критически оценить" материалы Sputnik
Виктор Ворошилов
В Нижнем Новгороде убили известного бизнесмена
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Москалькова не увидела политической подоплеки в деле Устинова
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Генпрокуратура попросила выпустить Павла Устинова из СИЗО
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрону угрожают раком и просят отвернуться от Путина
Последствия подрыва моста в Луганске. 19 сентября 2019
Власти ЛНР усилили охрану стратегических объектов после теракта в Луганске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
Лента новостейМолния