ФАС оштрафовала Google за незаконную рекламу

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Google на сто тысяч рублей за незаконную рекламу.

Речь идет о распространении информации о финансовых услугах компании Ali Trade с помощью сервиса Google AdWords, уточнили в ведомстве.

Ранее комиссия ФАС признала рекламу "заработка на инвестициях" Ali Trade нелегальной: организация отсутствует в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Центробанка.

Ведомство регулярно штрафует американскую компанию. Самую крупную сумму Google выплатила в 2017 году — 438 миллионов рублей по антимонопольному делу, разбирательство по которому длилось два года.