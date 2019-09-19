Шер поразила фанатов своим ярким выступлением на шоу "Америка ищет таланты"

Американская певица Шер во время исполнения песни Waterloo группы Abba на шоу America's Got Talent

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Певица Шер всех удивила своим "горячим" выступлением на шоу "Америка ищет таланты" (America’s Got Talent), . Певица Шер всех удивила своим "горячим" выступлением на шоу "Америка ищет таланты" (America’s Got Talent), сообщает Mirror.

Певица вновь оправдала свое звание "иконы поп-культуры". В откровенном фиолетовом комбинезоне, который прекрасно подходил для выбранной песни — Waterloo группы Abba 1974 года — она выглядела "сенсационно".

Фанаты немедленно отреагировали на ее выступление восторженными комментариями: "Шер выглядела и пела великолепно", "Я люблю Шер".

Победил в финале шоу 22-летний слепой музыкант и певец с аутизмом Коди Ли.