Шер поразила фанатов своим ярким выступлением на шоу "Америка ищет таланты"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Певица Шер всех удивила своим "горячим" выступлением на шоу "Америка ищет таланты" (America’s Got Talent), сообщает Mirror.
Певица вновь оправдала свое звание "иконы поп-культуры". В откровенном фиолетовом комбинезоне, который прекрасно подходил для выбранной песни — Waterloo группы Abba 1974 года — она выглядела "сенсационно".
Фанаты немедленно отреагировали на ее выступление восторженными комментариями: "Шер выглядела и пела великолепно", "Я люблю Шер".
Победил в финале шоу 22-летний слепой музыкант и певец с аутизмом Коди Ли.
В ближайшее время у 73-летней Шер начнется гастрольный тур Here We Go Again.
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