Шон Бин рассказал, почему отказывается от ролей, где его персонаж умирает

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Английский актер Шон Бин, сыгравший Неда Старка в "Игре престолов", рассказал, что устал "умирать" на экране, поэтому отказывается от ролей, где его персонаж гибнет, сообщает The Sun.
"Режиссеры заранее знали, что мой персонаж умрет, потому что я его играю. В какой-то момент я понял, что хватит — пора начать выживать, иначе так и правда накаркать недолго, — объяснил Шон Бин. — В одном из последних проектов, продюсеры сказали: "Мы собираемся убить тебя", на что я ответил: "О нет, ребят!" после чего они спросили: "Можем ли мы тогда причинить тебе серьезную травму?" — это уже другое дело, ведь я останусь в живых".
В общей сложности экранных героев актера убили 23 раза. Он погиб в 17-ом фильме о Джеймсе Бонде "Золотой глаз", его закололи стрелами в "Властелине колец", обезглавили в первом сезоне "Игры престолов", пырнули ножом в телесериале "Скарлетт" и так далее.
"Я сыграл много злодеев, они были великолепны, но они не приносили особого удовлетворения - и я всегда умирал", — заключил он.
Поэтому для Бина стало настоящим облегчением, когда ему предложили роль в мини-сериале "Мир в огне", где его персонаж остается в живых.
Военная драма должна выйти в конце сентября.