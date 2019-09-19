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РИА Новости
Культура

Шон Бин рассказал, почему отказывается от ролей, где его персонаж умирает

14:45 19.09.2019
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© Фото : HBOКадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Фото : HBO
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Английский актер Шон Бин, сыгравший Неда Старка в "Игре престолов", рассказал, что устал "умирать" на экране, поэтому отказывается от ролей, где его персонаж гибнет, сообщает The Sun.

"Режиссеры заранее знали, что мой персонаж умрет, потому что я его играю. В какой-то момент я понял, что хватит — пора начать выживать, иначе так и правда накаркать недолго, — объяснил Шон Бин. — В одном из последних проектов, продюсеры сказали: "Мы собираемся убить тебя", на что я ответил: "О нет, ребят!" после чего они спросили: "Можем ли мы тогда причинить тебе серьезную травму?" — это уже другое дело, ведь я останусь в живых".

В общей сложности экранных героев актера убили 23 раза. Он погиб в 17-ом фильме о Джеймсе Бонде "Золотой глаз", его закололи стрелами в "Властелине колец", обезглавили в первом сезоне "Игры престолов", пырнули ножом в телесериале "Скарлетт" и так далее.

"Я сыграл много злодеев, они были великолепны, но они не приносили особого удовлетворения - и я всегда умирал", — заключил он.

Поэтому для Бина стало настоящим облегчением, когда ему предложили роль в мини-сериале "Мир в огне", где его персонаж остается в живых.
Военная драма должна выйти в конце сентября.
Кадр из сериала Игра престолов
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КультураДжеймс БондКино и сериалыНовости культуры
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