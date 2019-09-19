Шон Бин рассказал, почему отказывается от ролей, где его персонаж умирает

"Режиссеры заранее знали, что мой персонаж умрет, потому что я его играю. В какой-то момент я понял, что хватит — пора начать выживать, иначе так и правда накаркать недолго, — объяснил Шон Бин. — В одном из последних проектов, продюсеры сказали: "Мы собираемся убить тебя", на что я ответил: "О нет, ребят!" после чего они спросили: "Можем ли мы тогда причинить тебе серьезную травму?" — это уже другое дело, ведь я останусь в живых".