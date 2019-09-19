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РИА Новости

В Челябинске депутат с инвалидностью уверен, что сможет попасть в райсовет

12:19 19.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Челябинск
Челябинск
CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov /
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Избранный депутатом райсовета в Челябинске Николай Ольховский, передвигающийся на инвалидном кресле, уверен, что ему обеспечат доступ в не оборудованное пандусами здание, где проходят заседания Совета депутатов.
Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Ольховский, хотя и выиграл выборы в районный Совет депутатов, но на работу якобы попасть не может, потому что в администрации Калининского района, где заседает райсовет, нет пандусов и лифта.
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"Я не знаю, кто распространил такую информацию, но лично я считаю, что в данный конкретный момент проблемы нет. Сейчас происходит подготовка первого заседания Совета депутатов (Калининского района). Все в курсе, что нужно обеспечить условия для депутата на электрическом инвалидном кресле. Уверен, что разумное решение будет найдено и реализовано", - написал Ольховский на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его мнению, Челябинску еще предстоит решить вопрос с доступностью основных административных зданий для инвалидов, но сейчас история несколько преувеличена.
"Меня никто не дискредитировал и в посещении заседаний Совета депутатов не отказывал. А к возникающим на этом пути трудностям я отношусь спокойно", - говорит Ольховский.
"Лучше немного подождать и сделать сюжет о том, как проблема была успешно решена, и мы всем Челябинском сделали еще один шаг в хорошее будущее", - считает он.
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