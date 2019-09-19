В Челябинске депутат с инвалидностью уверен, что сможет попасть в райсовет

ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Избранный депутатом райсовета в Челябинске Николай Ольховский, передвигающийся на инвалидном кресле, уверен, что ему обеспечат доступ в не оборудованное пандусами здание, где проходят заседания Совета депутатов.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что Ольховский, хотя и выиграл выборы в районный Совет депутатов, но на работу якобы попасть не может, потому что в администрации Калининского района, где заседает райсовет, нет пандусов и лифта.

"Я не знаю, кто распространил такую информацию, но лично я считаю, что в данный конкретный момент проблемы нет. Сейчас происходит подготовка первого заседания Совета депутатов (Калининского района). Все в курсе, что нужно обеспечить условия для депутата на электрическом инвалидном кресле. Уверен, что разумное решение будет найдено и реализовано", - написал Ольховский на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его мнению, Челябинску еще предстоит решить вопрос с доступностью основных административных зданий для инвалидов, но сейчас история несколько преувеличена.

"Меня никто не дискредитировал и в посещении заседаний Совета депутатов не отказывал. А к возникающим на этом пути трудностям я отношусь спокойно", - говорит Ольховский.