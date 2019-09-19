В Ульяновской области вводят инвестиционный налоговый вычет

Закон направлен на улучшение делового климата и стимулирование притока инвестиций. В отношении региональной части налога на прибыль организаций к вычету возможно представить до 90% затрат на капитальные вложения, как это предусмотрено статьей 286.1 Налогового кодекса РФ. Применить новую меру господдержки в регионе смогут три категории налогоплательщиков, говорится в сообщении.

Первая категория – это компании, заключившие соглашение о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности в рамках программы Минпромторга РФ. Для них размер налоговой ставки для определения предельной величины вычета предусматривается в размере 0%. Вторая категория – компании, инвестиционные проекты которых в соответствии с региональным законодательством после 1 января 2020 года получат статус особо значимых. Налоговый вычет для них станет замещением льготы по налогу на прибыль, которая в соответствии с налоговым кодексом прекращает свое действие с 1 января 2023 года. Размер ставки для определения вычета для таких организаций – 7%. Третий блок – субъекты МСП по 13 видам экономической деятельности, для которых в результате применения вычета налог на прибыль может быть уменьшен до 10%.