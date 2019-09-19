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РИА Новости
Ульяновская область

В Ульяновской области вводят инвестиционный налоговый вычет

12:18 19.09.2019
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© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска
© Fotolia / myskina6
УЛЬЯНОВСК, 19 сен – РИА Новости. Ульяновские депутаты одобрили предложение губернатора области Сергея Морозова принять региональный закон об инвестиционном налоговом вычете, сообщает пресс-служба облправительства.
Закон направлен на улучшение делового климата и стимулирование притока инвестиций. В отношении региональной части налога на прибыль организаций к вычету возможно представить до 90% затрат на капитальные вложения, как это предусмотрено статьей 286.1 Налогового кодекса РФ. Применить новую меру господдержки в регионе смогут три категории налогоплательщиков, говорится в сообщении.
Первая категория – это компании, заключившие соглашение о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности в рамках программы Минпромторга РФ. Для них размер налоговой ставки для определения предельной величины вычета предусматривается в размере 0%. Вторая категория – компании, инвестиционные проекты которых в соответствии с региональным законодательством после 1 января 2020 года получат статус особо значимых. Налоговый вычет для них станет замещением льготы по налогу на прибыль, которая в соответствии с налоговым кодексом прекращает свое действие с 1 января 2023 года. Размер ставки для определения вычета для таких организаций – 7%. Третий блок – субъекты МСП по 13 видам экономической деятельности, для которых в результате применения вычета налог на прибыль может быть уменьшен до 10%.

"Ульяновская область традиционно обеспечивает инвесторам максимально благоприятные условия и государственную поддержку. На сегодняшний день регион является одним из лидеров в стране по разработке закона об инвестиционном налоговом вычете и созданию комфортных условий для инвесторов", - приводит пресс-служба слова Морозова.

Для первой и третьей категории закон о вычете вступит в силу с 1 января 2020 года, для второй категории – с 1 января 2023 года.
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