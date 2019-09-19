Эксперты выяснили, какие интернет-ресурсы популярны среди россиян

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте" и видео-сервис YouTube стали самыми популярными интернет-ресурсами у россиян за год, говорится в пятом исследовании компании "Делойт" СНГ "Медиапотребление в России-2019", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных онлайн-опроса 1600 жителей из 250 населенных пунктов России.
"Наиболее популярные интернет-ресурсы среди россиян ― это YouTube и "ВКонтакте". Их используют 86% и 80% респондентов соответственно. Следом за ними идут такие социальные сети, как "Одноклассники" (57%), Instagram (52%) и Facebook (44%). Telegram продолжает оставаться распространенной платформой среди россиян (25%), несмотря на попытки его заблокировать", - говорится в документе.
В ходе исследования эксперты изучили мотивацию контента в интернете. Так, около четверти россиян (24%) в течение последнего года приобретали контент в Интернете. Каждый пятый россиянин (20%) совершал разовые покупки контента, а 13% граждан покупали контент по подписке.
"Чаще всего россияне покупают видеоконтент (11%), книги (9%) и музыку (8%). При покупке книг и игр россияне в 2-4 раза чаще совершают разовые покупки, чем приобретают подписки. Напротив, при покупке музыкального и видеоконтента доли россиян, приобретающих подписки и совершающих разовые покупки, почти равны", - следует из документа
"По мере накопления пользователями опыта повышаются их требования к качеству потребляемого контента и формату транслируемой информации. Это стимулирует развитие платных моделей распространения контента в Интернете и создает широкие перспективы его коммерциализации. Однако за последние несколько лет доходы населения снижались, вследствие чего граждане стали очень осторожны при расходовании средств", - рассказала партнер, руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ компании "Делойт" СНГ Ольга Табакова.