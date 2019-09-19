Эксперты выяснили, какие интернет-ресурсы популярны среди россиян

"По мере накопления пользователями опыта повышаются их требования к качеству потребляемого контента и формату транслируемой информации. Это стимулирует развитие платных моделей распространения контента в Интернете и создает широкие перспективы его коммерциализации. Однако за последние несколько лет доходы населения снижались, вследствие чего граждане стали очень осторожны при расходовании средств", - рассказала партнер, руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям в сфере высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ компании "Делойт" СНГ Ольга Табакова.