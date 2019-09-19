Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T12:11Z
https://ria.ru/20190919/1558842852.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/96881/90/968819073_43:0:758:402_1036x0_80_0_0_fb7a1576defe3c2e05207fa125734229.jpg
РИА Новости

ВОЗ: в мире ежегодно умирает 2,8 миллиона беременных женщин и новорожденных

12:11 19.09.2019
2286
© Фото : Wikipedia/Yann ForgetШтаб-квартира ВОЗ в Женеве
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
ЖЕНЕВА, 19 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ежегодно в мире погибает 2,8 миллиона беременных женщин и новорожденных, говорится в опубликованном в четверг докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном детской смертности.
"Женщины и новорожденные наиболее уязвимы во время родов и сразу после них. По оценкам, погибает 2,8 миллиона беременных женщин и новорожденных, один каждые 11 секунд, в основном от предотвратимых причин", - говорится в исследовании.
Дети старшего возраста также в группе риска. В 2018 году в мире погибло 6,2 миллиона детей в возрасте до 15 лет, из них порядка 5,3 миллиона смертей произошли в первые 5 лет жизни ребенка. А в 2017 году от осложнений во время беременности и родов скончалось свыше 290 тысяч женщин.
Как отмечается, несмотря на достигнутый прогресс и снижение детской смертности в мире, угроза гибели ребенка сразу после родов или в первые годы жизни остается высокой. Наибольший риск представляют первые месяцы, особенно если ребенок родился недоношенным или слишком маленьким, произошли осложнения во время родов или он столкнулся с инфекцией.
Новорожденный. Архивное фото
11 апреля 2018, 12:34Социальный навигатор
Власти за шесть лет добились самой низкой младенческой смертности
В тоже время, в ВОЗ отмечают, что с 2000 года детская смертность сократилась на половину, а смертность матерей на треть.
103721
Обсудить 1
смертностьбеременностьЗдоровье - ОбществоВОЗ
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Лента
новостей
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Девушка курит электронную сигарету
Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпом
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Красноярский детсад заплатит за ударившего ребенка воспитателя
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Пассажирский дальнемагистральный лайнер Airbus A350 во время демонстрационных полетов
В Пулково впервые приземлился Airbus А350
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
Лента новостейМолния