ВОЗ: в мире ежегодно умирает 2,8 миллиона беременных женщин и новорожденных

ЖЕНЕВА, 19 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ежегодно в мире погибает 2,8 миллиона беременных женщин и новорожденных, говорится в опубликованном в четверг докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященном детской смертности.

"Женщины и новорожденные наиболее уязвимы во время родов и сразу после них. По оценкам, погибает 2,8 миллиона беременных женщин и новорожденных, один каждые 11 секунд, в основном от предотвратимых причин", - говорится в исследовании.

Дети старшего возраста также в группе риска. В 2018 году в мире погибло 6,2 миллиона детей в возрасте до 15 лет, из них порядка 5,3 миллиона смертей произошли в первые 5 лет жизни ребенка. А в 2017 году от осложнений во время беременности и родов скончалось свыше 290 тысяч женщин.

Как отмечается, несмотря на достигнутый прогресс и снижение детской смертности в мире, угроза гибели ребенка сразу после родов или в первые годы жизни остается высокой. Наибольший риск представляют первые месяцы, особенно если ребенок родился недоношенным или слишком маленьким, произошли осложнения во время родов или он столкнулся с инфекцией.