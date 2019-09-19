Более 70% муниципалитетов Пермского края досрочно отменили ЕНВД

ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Более 70% муниципальных образований Пермского края досрочно отменили единый налог на вмененный доход (ЕНВД) на своих территориях, который был введен в России в качестве посткризисной меры и будет ликвидирован в РФ с 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

ЕНВД был введен в РФ в 1998 году как упрощенный налог для отраслей, в которых сложно контролировать уплату налогов. По решению правительства РФ, с 2021 года данный спецрежим будет отменен, поскольку к этому времени власти смогут привязать налогообложение бизнеса к размеру выручки предприятий благодаря обязательному переходу на использование новых онлайн-касс.

В Пермском крае, как отмечают в региональном правительстве, к решению вопроса отмены ЕНВД приступили заранее, чтобы реализовать решение правительства РФ на год раньше, с 2020 года. Взамен спецрежиму в регионе планируется утвердить законопроект по усовершенствованию патентной и упрощенной системы налогообложения, предложенный губернатором Максимом Решетниковым.

"В настоящее время решение об отмене ЕНВД с 2020 года принято в 34 территориях края из 46 муниципалитетов. Еще в 6 территориях голосование по этому вопросу предстоит в сентябре", - уточнили в краевом правительстве.

Накануне, по данным министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, за досрочную отмену ЕНВД с 2020 года проголосовали депутаты думы Чайковского городского округа и Земского собрания Бардымского района.