Эр-Рияду надо подумать о покупке у России средств ПВО, заявили в Совфеде

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Саудовской Аравии следует подумать о покупке у России средств ПВО, они бы не допустили ракетного удара по нефтяным объектам страны, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее госсекретарь Майк Помпео также прокомментировал работу саудовских ПВО, в которую входит американская система Patriot, заявив, что все такие системы работают "с переменным успехом".

"Если бы у Саудовской Аравии стояли бы российские ПВО, такой ситуации не сложилось бы. Комплексы С-300 или С-400 при поддержке Панциря С-1 не позволили бы ни одному беспилотнику, ни одной ракете дойти до цели. Саудовцам стоит об этом задуматься", - сказал Клинцевич.

По его мнению, своим заявлением Помпео "расписался в бессилии американского оружия".