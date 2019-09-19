Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T15:22Z
https://ria.ru/20190919/1558842739.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:346:2730:1883_1036x0_80_0_0_baad219364b7f95ae658413f674dd028.jpg
РИА Новости

Эр-Рияду надо подумать о покупке у России средств ПВО, заявили в Совфеде

12:07 19.09.2019 (обновлено: 15:22 19.09.2019)
2129
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Саудовской Аравии следует подумать о покупке у России средств ПВО, они бы не допустили ракетного удара по нефтяным объектам страны, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее госсекретарь Майк Помпео также прокомментировал работу саудовских ПВО, в которую входит американская система Patriot, заявив, что все такие системы работают "с переменным успехом".
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Вчера, 22:50РИА Новости
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
"Если бы у Саудовской Аравии стояли бы российские ПВО, такой ситуации не сложилось бы. Комплексы С-300 или С-400 при поддержке Панциря С-1 не позволили бы ни одному беспилотнику, ни одной ракете дойти до цели. Саудовцам стоит об этом задуматься", - сказал Клинцевич.
По его мнению, своим заявлением Помпео "расписался в бессилии американского оружия".
"Я думаю, он этими словами опустил американский рынок оружия ниже уровня капитализации", - заявил сенатор.
3619214136
Обсудить 6
Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоСовет Федерации РФФранц КлинцевичСаудовская АравияРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии заявила об усталости от Украины
РИА
Новости
Батарея американских ракет ПВО Пэтриот в Польше
Источник в Минобороны прокомментировал провал ПВО в Саудовской Аравии
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты
Лента
новостей
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
Американский ракетный комплекс Patriot
Американская Patriot опозорилась в Саудовской Аравии, заявил эксперт
Автобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:27Путин назвал развитие ОПК мощным фактором движения экономики вперед
17:22Путин осмотрел реконструированную площадь Ижевска с сухим фонтаном
17:21В районной инспекции ФНС в Махачкале прошли обыски
17:21Фонтан Треви в Риме получил новую подсветку
17:21Сергей Бурунов приступил к съемкам во втором сезоне "Содержанок"
17:20Замглаву петербургского управления ФССП обвинили во взятке
17:19Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"
17:18Путин включил Беглова в состав Совета безопасности
17:18Британка умерла от сердечного приступа после комментария матери под видео
17:18Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
Лента новостейМолния