Мордовия продолжает сокращать государственный долг

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Мордовия активно сокращает государственный долг, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С начала 2019 года размер госдолга Мордовии уменьшился на 2,8 миллиарда рублей (на 5%) и по состоянию на 18 сентября составил 53,4 миллиарда рублей. Сокращение государственного долга республики осуществляется в рамках соглашения с министерством финансов РФ и в соответствии с законом Республики Мордовия о республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", - заявил заместитель председателя правительства - министр финансов Мордовии Алексей Симонов.
Он отметил, что в республике "реализуется комплекс мер по оздоровлению государственных финансов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга". "Планируется, что к концу 2019 года снижение государственного долга до 51,5 миллиарда рублей", - подчеркнул министр финансов Мордовии.
По его словам, сокращение государственного долга обусловлено осуществлением амортизационных выплат по государственным облигациям, погашением задолженности по бюджетным кредитам, а также списанием части долга по государственным гарантиям.