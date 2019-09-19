Мордовия продолжает сокращать государственный долг

"С начала 2019 года размер госдолга Мордовии уменьшился на 2,8 миллиарда рублей (на 5%) и по состоянию на 18 сентября составил 53,4 миллиарда рублей. Сокращение государственного долга республики осуществляется в рамках соглашения с министерством финансов РФ и в соответствии с законом Республики Мордовия о республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", - заявил заместитель председателя правительства - министр финансов Мордовии Алексей Симонов.