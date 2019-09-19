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РИА Новости
Республика Мордовия

Мордовия продолжает сокращать государственный долг

12:05 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости.  Мордовия активно сокращает государственный долг, сообщает пресс-служба правительства региона.
"С начала 2019 года размер госдолга Мордовии уменьшился на 2,8 миллиарда рублей (на 5%) и по состоянию на 18 сентября составил 53,4 миллиарда рублей. Сокращение государственного долга республики осуществляется в рамках соглашения с министерством финансов РФ и в соответствии с законом Республики Мордовия о республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", - заявил заместитель председателя правительства - министр финансов Мордовии Алексей Симонов.
Он отметил, что в республике "реализуется комплекс мер по оздоровлению государственных финансов, оптимизации расходов и сокращению государственного долга". "Планируется, что к концу 2019 года снижение государственного долга до 51,5 миллиарда рублей", - подчеркнул министр финансов Мордовии.
По его словам, сокращение государственного долга обусловлено осуществлением амортизационных выплат по государственным облигациям, погашением задолженности по бюджетным кредитам, а также списанием части долга по государственным гарантиям.
Строительство жилого комплекса и гостиниц рядом со стадионом Мордовия Арена. После чемпионата они тоже станут жилыми домами: часть квартир будет передана в порядке очередности как социальное жилье, построенное с привлечением государственных вложений, многодетным семьям, детям-сиротам, часть, построенная за счет частных инвестиций, продана.
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Республика МордовияМинистерство финансов РФАлексей СимоновМордовияЭкономика
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