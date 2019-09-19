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РИА Новости

Северо-Осетинская таможня опровергла данные о массовом отказе во ввозе авто

12:01 19.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник пограничной службы
Сотрудник пограничной службы
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник пограничной службы. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Информация о массовом отказе в оформлении временного ввоза автомобилей, зарегистрированных в Южной Осетии, не соответствует действительности, отказ был дан лишь в 7% от общего числа обращений, сообщает Северо-Осетинская таможня.
Ранее в социальных сетях и средствах массовой информации появилась видеозапись, на которой толпа людей на пункте пропуска "Нижний Зарамаг" на границе России и Южной Осетии требует от представителя таможни объяснить, почему произошли изменения в правилах ввоза автомобилей. По данным СМИ, если прибывший на машине в Россию гражданин задерживается в стране дольше, чем он находился в Южной Осетии, то ему необходимо заплатить пошлину, которая будет возвращена при условии, что автомобиль вовремя вернется в Южную Осетию. Однако, как отмечают СМИ, чтобы ввоз одобрили, необходимо находиться в Южной Осетии 20 дней в месяц. Усиление контроля в первую очередь затронуло тех, кто живет в Южной Осетии, а на работу ездит в Россию, добавляют СМИ.
"Информация о массовом отказе в оформлении временного ввоза на транспортные средства, зарегистрированные в Республике Южная Осетия, не соответствует действительности. В период с 12 по 16 сентября на таможенный пункт Нижний Зарамаг с целью получения временного ввоза транспортного средства для личного пользования обратилось 845 граждан Республики Южная Осетия. Из них 787 лицам временный ввоз был выдан, 58 лицам было отказано в связи с невнесением обеспечения уплаты таможенной пошлины, что составляет 7% от общего количества обращений", - говорится в сообщении.
Таким образом, для граждан, осуществляющих таможенные операции в рамках требований, установленных таможенным кодексом ЕАЭС, препятствий для получения временного ввоза никогда не существовало, подчеркивает таможня. Кроме этого, необходимость усиления контроля за временным ввозом таких транспортных средств обусловлена следующими факторами: нарушение правил дорожного движения и скоростного режима, неуплата штрафов, несоблюдение норм использования тонировки и другие, уточняет таможня.
"На сегодняшний день образовалась задолженность по уплате таможенных платежей за нарушение временного ввоза транспортных средств в размере более миллиарда рублей, и эта цифра неизменно растет. Количество не вывезенных в установленный срок транспортных средств составляет около 3 тысяч автомобилей", - отмечается в релизе.
Как сообщается, временный ввоз транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного в иностранном государстве и ввезенного физическим лицом, постоянно проживающим на территории ЕАЭС, допускается при условии предоставления обеспечения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов.
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