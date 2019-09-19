Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в европейской части России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В воскресенье в европейской части России ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Причиной станет циклон из Скандинавии, который продолжит движение на юг. Порывы ветра местами будут достигать 20-25 метров в секунду.

"Температурный фон и фон атмосферного давления будут испытывать резкие колебания", — уточняется в сообщении.