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РИА Новости

Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в европейской части России

11:59 19.09.2019 (обновлено: 12:19 19.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегопад . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В воскресенье в европейской части России ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер, говорится в сообщении Гидрометцентра.
Причиной станет циклон из Скандинавии, который продолжит движение на юг. Порывы ветра местами будут достигать 20-25 метров в секунду.
"Температурный фон и фон атмосферного давления будут испытывать резкие колебания", — уточняется в сообщении.
Как отмечают метеорологи, в ночь на воскресенье столичный регион окажется в теплой части циклона, москвичей ждет дождь. При этом температура воздуха окажется ниже среднего показателя на четыре-пять градусов — около семи.
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