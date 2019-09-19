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РИА Новости

Россияне стали меньше смотреть телевизор и читать газеты, показал опрос

11:58 19.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЦифровое телевидение
Цифровое телевидение
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Цифровое телевидение . Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россияне в 2019 году стали меньше смотреть телевизор и читать газеты, одним из основных источников новостей стали ресурсы в интернете, говорится в пятом исследовании компании "Делойт" СНГ "Медиапотребление в России-2019", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных онлайн-опроса 1600 жителей из 250 населенных пунктов России.
"Средний уровень медиаохвата россиян (размера аудитории по девяти рассматриваемым медиаканалам) в 2019 году составил 52%, лишь на 1 процентный пункт сократившись по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на то, что печатные СМИ более популярны среди москвичей, за год количество читающих прессу в столице сократилось на 10 п. п. Уровень чтения печатных книг понизился (-9 п. п.). Основным источником информации для респондентов всех возрастных категорий в 2019 году являются новостные, аналитические и официальные сайты в Интернете", - говорится в документе.
На втором месте у россиян большинства возрастных категорий по-прежнему остается телевидение. За год значительно выросла значимость социальных сетей и блогов - на 7%. Телевидение как ключевой источник новостей в 2019 году потеряло в среднем 9%.
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Исследование также показало, что для почти двух трети респондентов (64%) важно, из какого источника они получают информацию. Большинство опрошенных предпочитают получать информацию из российских источников (56%). Однако за пять лет доля таких респондентов снизилась на 8%. "Доля респондентов, предпочитающих иностранные источники, остается небольшой и составляет только 8%, но этот показатель увеличивается второй год подряд. Доля тех, кто отдает предпочтение иностранным источникам информации, выше среди студентов (на 9 п. п.)", - говорится в документе.
В 2019 году в России проходит переход телевизионного вещания с аналогового на цифровой формат. На момент проведения исследования этот процесс не затронул 31% респондентов. Среди тех, кто уже перешел на "цифру", большинство (53%) не испытали каких-либо трудностей. В то же время 8% россиян заявили, что были вынуждены в связи с этим приобретать дополнительное оборудование, а 3% указали на его высокую стоимость. Более того, часть респондентов заявила о недостатке информации, касающейся процесса перехода (5%), и сложностях с перенастройкой телевизора (4%).
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