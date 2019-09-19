Россияне стали меньше смотреть телевизор и читать газеты, показал опрос

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россияне в 2019 году стали меньше смотреть телевизор и читать газеты, одним из основных источников новостей стали ресурсы в интернете, говорится в пятом исследовании компании "Делойт" СНГ "Медиапотребление в России-2019", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных онлайн-опроса 1600 жителей из 250 населенных пунктов России.

"Средний уровень медиаохвата россиян (размера аудитории по девяти рассматриваемым медиаканалам) в 2019 году составил 52%, лишь на 1 процентный пункт сократившись по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на то, что печатные СМИ более популярны среди москвичей, за год количество читающих прессу в столице сократилось на 10 п. п. Уровень чтения печатных книг понизился (-9 п. п.). Основным источником информации для респондентов всех возрастных категорий в 2019 году являются новостные, аналитические и официальные сайты в Интернете", - говорится в документе.

На втором месте у россиян большинства возрастных категорий по-прежнему остается телевидение. За год значительно выросла значимость социальных сетей и блогов - на 7%. Телевидение как ключевой источник новостей в 2019 году потеряло в среднем 9%.

Исследование также показало, что для почти двух трети респондентов (64%) важно, из какого источника они получают информацию. Большинство опрошенных предпочитают получать информацию из российских источников (56%). Однако за пять лет доля таких респондентов снизилась на 8%. "Доля респондентов, предпочитающих иностранные источники, остается небольшой и составляет только 8%, но этот показатель увеличивается второй год подряд. Доля тех, кто отдает предпочтение иностранным источникам информации, выше среди студентов (на 9 п. п.)", - говорится в документе.