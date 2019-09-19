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РИА Новости

Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в колбасе из Китая

11:57 19.09.2019 (обновлено: 11:58 19.09.2019)
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© Фото : Дмитрий ТупиковПоросята
Поросята
© Фото : Дмитрий Тупиков
Поросята. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) в колбасе, которую гражданин Китая пытался провезти на территорию РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
"Факт перемещения опасной продукции на территорию Российской Федерации зафиксировали специалисты территориального управления Россельхознадзора в пункте пропуска МАПП "Забайкальск". Зараженную свиноводческую продукцию (карбонатная колбаса из постного мяса) пытался провезти гражданин Китая", - говорится в сообщении.
В рамках проведения эпизоотического мониторинга инспекторы управления службы сделали пробы и направили их в подведомственное учреждение - ФГБУ "Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория". В ходе лабораторных исследований специалисты выявили генетический материал вируса АЧС.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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РоссельхознадзорКитайРоссияПроисшествия
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