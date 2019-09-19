Россельхознадзор выявил геном вируса АЧС в колбасе из Китая

"Факт перемещения опасной продукции на территорию Российской Федерации зафиксировали специалисты территориального управления Россельхознадзора в пункте пропуска МАПП "Забайкальск". Зараженную свиноводческую продукцию (карбонатная колбаса из постного мяса) пытался провезти гражданин Китая", - говорится в сообщении.

В рамках проведения эпизоотического мониторинга инспекторы управления службы сделали пробы и направили их в подведомственное учреждение - ФГБУ "Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория". В ходе лабораторных исследований специалисты выявили генетический материал вируса АЧС.

Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.