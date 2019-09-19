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РИА Новости

Медведев рассказал о планируемых расходах бюджета на выплату маткапитала

11:54 19.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о прогнозах социального развития и бюджете на 2020 год и плановый период 2021 года
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о прогнозах социального развития и бюджете на 2020 год и плановый период 2021 года
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости/Прайм. Материнский капитал в 2020 году составит 466 тысяч рублей, в проекте бюджета РФ на эти выплаты зарезервировано 316 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Кабинет министров в четверг рассматривает проект федерального бюджета на 2020 год и период 2021-2022 годов, а так же бюджеты государственных внебюджетных фондов на предстоящую трехлетку.
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"Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей", - сказал Медведев.
Говоря о бюджетах государственных внебюджетных фондов, он сообщил, что и доходы и расходы фондов будут расти на протяжении трёх лет. "Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты", - сказал он.
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