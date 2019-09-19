Посол Ирака заявил, что Багдад не ведет с Москвой переговоров по С-400

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Багдад не ведет переговоры с Москвой по покупке С-400, нет и намека на это, заявил в четверг посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.
"Этот вопрос задается мне на каждом мероприятии. Мы не ведем такие переговоры с правительством РФ. Нет и намека на это",- заявил Хади на площадке дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос, намерен ли Ирак закупить у России зенитных ракетных комплексов С-400.
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