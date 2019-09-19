Посол Ирака заявил, что Багдад не ведет с Москвой переговоров по С-400

Военный политолог о С-400: мы опередили США лет на тридцать Россия и Индия урегулировали вопрос об авансе за ЗРК С-400, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту новость.