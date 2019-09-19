Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

"Один из экспертов — это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать", — заявил он порталу Ura.ru. Геннадий Онищенко депутат, бывший глава Роспотребнадзора депутат, бывший глава Роспотребнадзора

Позднее Онищенко в разговоре с РИА Новости сказал, что рекомендации Минздрава некорректны и безграмотны.

"Политически неверно, когда Минздрав выступает с подобного рода рекомендациями, которых у него никто не просил", — добавил он.

Разные люди по-разному реагируют на алкоголь, и существуют народности, которые обходятся без него всю жизнь, и он не является физиологической необходимостью, напомнил Онищенко.

"Да, в советское время (кардиолог. — Прим. ред.) Евгений Иванович Чазов приватно говорил, что 70 граммов в день не мешают... Я надеюсь, что такой документ не покинул стены не только Минздрава, но и какого-то другого учреждения", — считает депутат.

Ранее в ведомстве подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.