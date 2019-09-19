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РИА Новости

Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя

11:44 19.09.2019 (обновлено: 14:41 19.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОфициантка разносит бокалы с пивом
Официантка разносит бокалы с пивом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

"Один из экспертов — это не весь Минздрав. Этого эксперта надо драной метлой гнать", — заявил он порталу Ura.ru.

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Геннадий Онищенко
депутат, бывший глава Роспотребнадзора
Позднее Онищенко в разговоре с РИА Новости сказал, что рекомендации Минздрава некорректны и безграмотны.
"Политически неверно, когда Минздрав выступает с подобного рода рекомендациями, которых у него никто не просил", — добавил он.
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Разные люди по-разному реагируют на алкоголь, и существуют народности, которые обходятся без него всю жизнь, и он не является физиологической необходимостью, напомнил Онищенко.
"Да, в советское время (кардиолог. — Прим. ред.) Евгений Иванович Чазов приватно говорил, что 70 граммов в день не мешают... Я надеюсь, что такой документ не покинул стены не только Минздрава, но и какого-то другого учреждения", — считает депутат.
Ранее в ведомстве подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья: для мужчин это 900 миллилитров пива — три стандартные порции, для женщин — 200 миллилитров вина, или две порции.
Для того, чтобы это количество алкоголя не вредило здоровью, необходимо еженедельно проводить два "трезвых" дня, отметили в Минздраве.
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