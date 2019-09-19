На нацпроекты в 2020-2022 годах выделят около семи триллионов рублей

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 7 триллионов рублей будет выделено из бюджета РФ на нацпроекты в 2020-2022 годах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Бюджет должен быть направлен на достижение национальных целей развития, установленных указом президента. Мы начали внедрять проектные принципы в бюджетный процесс еще в прошлом году. Эта работа должна быть продолжена. Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 триллионов рублей", - сказал Медведев.