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РИА Новости

На нацпроекты в 2020-2022 годах выделят около семи триллионов рублей

11:44 19.09.2019 (обновлено: 11:50 19.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 7 триллионов рублей будет выделено из бюджета РФ на нацпроекты в 2020-2022 годах, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
"Бюджет должен быть направлен на достижение национальных целей развития, установленных указом президента. Мы начали внедрять проектные принципы в бюджетный процесс еще в прошлом году. Эта работа должна быть продолжена. Всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предполагается направить из федерального бюджета около 7 триллионов рублей", - сказал Медведев.
"В том числе поможем регионам с финансированием национальных проектов. Общий объем такой целевой поддержки в ближайшие три года составляет почти 2 триллиона 200 миллиардов рублей", - добавил он.
Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 3 декабря 2018
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