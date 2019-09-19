Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства рассказал о параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и о планах на 2021-2022 годы.

Глава кабмина подчеркнул, что в ближайшие три года бюджет будет сбалансированным и профицитным, а важнейшее направление — это социальная ориентированность.

"Деньги, которые идут на социальную поддержку, на развитие образования, здравоохранения, культуры — это по-прежнему основная расходная статья". Дмитрий Медведев

Он добавил, что бюджет будет нацелен "на достижение национальных целей развития, установленных указом президента".

Так, в 2020-2022 годах на нацпроекты и "реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" будет выделено около семи триллионов рублей, подчеркнул глава правительства.

"В том числе поможем регионам с финансированием национальных проектов. Общий объем такой целевой поддержки в ближайшие три года составляет почти два триллиона 200 миллиардов рублей", — добавил он.

Медведев также отметил, что в проекте бюджета на 2020 год на материнский капитал зарезервировано 316 миллиардов рублей. Саму выплату проиндексируют, ее размер составит 466 тысяч рублей.

Говоря о государственных внебюджетных фондах, он сообщил, что их доходы и расходы будут расти на протяжении трех лет.

"Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты", — сказал Медведев.