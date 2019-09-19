Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T12:50Z
https://ria.ru/20190919/1558841793.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155884/31/1558843135_0:0:3044:1713_1036x0_80_0_0_1b238249b6150244bcd907bebf4ccd84.jpg
РИА Новости

Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы

11:43 19.09.2019 (обновлено: 12:50 19.09.2019)
4531
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России
Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства рассказал о параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и о планах на 2021-2022 годы.
Глава кабмина подчеркнул, что в ближайшие три года бюджет будет сбалансированным и профицитным, а важнейшее направление — это социальная ориентированность.
"Деньги, которые идут на социальную поддержку, на развитие образования, здравоохранения, культуры — это по-прежнему основная расходная статья".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. 13 сентября 2019
Дмитрий Медведев
Он добавил, что бюджет будет нацелен "на достижение национальных целей развития, установленных указом президента".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
11:46РИА Новости
Медведев оценил влияние атак на саудовские НПЗ на мировой рынок
Так, в 2020-2022 годах на нацпроекты и "реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" будет выделено около семи триллионов рублей, подчеркнул глава правительства.
"В том числе поможем регионам с финансированием национальных проектов. Общий объем такой целевой поддержки в ближайшие три года составляет почти два триллиона 200 миллиардов рублей", — добавил он.
Медведев также отметил, что в проекте бюджета на 2020 год на материнский капитал зарезервировано 316 миллиардов рублей. Саму выплату проиндексируют, ее размер составит 466 тысяч рублей.
Говоря о государственных внебюджетных фондах, он сообщил, что их доходы и расходы будут расти на протяжении трех лет.
"Это позволит сделать социальную помощь более адресной и увеличить социальные выплаты", — сказал Медведев.
Глава правительства также отметил, что региональные бюджеты должны быть сбалансированы, а субъектам надо дать больше возможностей зарабатывать. В ближайшие три года регионы получат федеральную поддержку в размере 7,5 триллиона рублей, заключил Медведев.
Рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов – 2019
27 мая, 00:00РИА Новости
Рейтинг регионов по социальной ориентированности бюджетов – 2019
221632236
Обсудить 8
Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Чем больше этот человек обещает или пытается предпринять. Тем больше убежден-будет ещё хуже.
19 сентября, 12:43
Русские идут!!!
900101
Старые песни о главном. Если за бедственное состояния социальной политики с чудовищным разницей в доходах, с нынешним уровнем бедности среди работающих и пенсионеров никто не ответил, то верить в эти обещалки не возможно.
19 сентября, 12:47
Алексей Устинов
900001
Рекомендуем
Снегопад
Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в европейской части России
РИА
Новости
Дом правительства РФ
Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Генпрокуратура попросила выпустить Павла Устинова из СИЗО
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Москалькова не увидела политической подоплеки в деле Устинова
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Замглавы МИД Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин объяснил, почему США покупают ракетные двигатели у России
Погибший Антон Сергеев
"Скрывают следы убийства": семья из Башкирии уверена в подмене тела сына
Побережье Каспийского моря в Каспийске
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Электронная очередь в поликлинике
В калининградской поликлинике появились талоны "просто спросить"
Астероид над Землей
В окрестностях Петербурга нашли пыль, ставшую причиной ледникового периода
Кровь жительницы Нью-Йорка с измененным цветом
В США средство от зубной боли сделало кровь женщины синей
Автобус на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Танк украинской армии на Донбассе
В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Путин осмотрел реконструированную площадь Ижевска с сухим фонтаном
17:21В районной инспекции ФНС в Махачкале прошли обыски
17:21Фонтан Треви в Риме получил новую подсветку
17:21Сергей Бурунов приступил к съемкам во втором сезоне "Содержанок"
17:20Замглаву петербургского управления ФССП обвинили во взятке
17:19Литовский адвокат попросил главу Литвы высказаться по "делу 13 января"
17:18Путин включил Беглова в состав Совета безопасности
17:18Британка умерла от сердечного приступа после комментария матери под видео
17:18Путин призвал предприятия ОПК выходить на внешний рынок
17:16Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
17:16В ЛНР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту в Луганске
17:14В Луганске рассказали о мощности бомб, использованных при теракте
17:14В нижегородском заповеднике медведица с медвежатами попала в фотоловушку
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
Лента новостейМолния