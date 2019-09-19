Во Франции школьникам предложили "критически оценить" материалы Sputnik

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В новом французском учебнике по обществознанию издательства Belin Éducation школьникам предлагается научиться "критически оценивать информацию" на примере сайта В новом французском учебнике по обществознанию издательства Belin Éducation школьникам предлагается научиться "критически оценивать информацию" на примере сайта Sputniknews.com.

При этом пособие содержит ряд ошибок. Так, в учебнике предлагается предвзятое и неточное описание Sputnik. В тексте утверждается, что агентство не вещает на русском языке, хотя радио Sputnik вещает на нем не только в России, но и в целом ряде постсоветских стран.

Кроме того, на карте, которая приводится в учебнике, "главные редакции" агентства отмечены в Москве, Париже и Берлине, при этом о хабах в Эдинбурге и Стамбуле упоминаний нет.

"В Европе его (агентство Sputnik. — Прим. ред.) считают инструментом для распространения теорий заговора, а также дезинформации и пропаганды", — пишут авторы пособия, не ссылаясь при этом ни на какие данные.

Создатели учебника предлагают школьникам, в частности, прочитать статьи о президентах России, США и Франции, а также навести справки об авторах материалов и редакционной политике Sputnik, а затем оценить достоверность информации по пятибалльной шкале.