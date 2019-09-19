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РИА Новости
Медиавойны

Во Франции школьникам предложили "критически оценить" материалы Sputnik

11:42 19.09.2019 (обновлено: 13:42 19.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип международного информационного агентства и радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В новом французском учебнике по обществознанию издательства Belin Éducation школьникам предлагается научиться "критически оценивать информацию" на примере сайта Sputniknews.com.
При этом пособие содержит ряд ошибок. Так, в учебнике предлагается предвзятое и неточное описание Sputnik. В тексте утверждается, что агентство не вещает на русском языке, хотя радио Sputnik вещает на нем не только в России, но и в целом ряде постсоветских стран.
Кроме того, на карте, которая приводится в учебнике, "главные редакции" агентства отмечены в Москве, Париже и Берлине, при этом о хабах в Эдинбурге и Стамбуле упоминаний нет.
"В Европе его (агентство Sputnik. — Прим. ред.) считают инструментом для распространения теорий заговора, а также дезинформации и пропаганды", — пишут авторы пособия, не ссылаясь при этом ни на какие данные.
Создатели учебника предлагают школьникам, в частности, прочитать статьи о президентах России, США и Франции, а также навести справки об авторах материалов и редакционной политике Sputnik, а затем оценить достоверность информации по пятибалльной шкале.
Belin Éducation — один из ведущих издателей учебной литературы во Франции. Опубликованное пособие – в числе первых учебников по новому курсу, предложенному Министерством образования страны.
Студия информационного агентства Sputnik
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Популярные комментарии
Все пытаются против России людей настроить, а получается наоборот. Пусть побольше школьников читает Спутник, еще и родителей привлекают. Грамотные люди всегда разберутся где правда, а где ложь.
19 сентября, 12:10
sam rud
2200001
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