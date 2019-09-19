Источник: президенту сообщили причины появления отверстия в "Союзе"

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" доведены до руководства страны, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Результаты расследования доведены до президента", - сказал собеседник.

В среду глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что расследование выяснило причины возникновения отверстия в космическом корабле. Однако он отметил, что результаты оглашаться не будут.

В начале 2019 года Рогозин объявил, что результаты расследования после его завершения будут доложены руководству страны, а также доведены до главных партнеров по Международной космической станции - НАСА. В конце мая стало известно, что Роскосмос договорился с НАСА не разглашать предварительную информацию о расследовании.

"Дырка" в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" была обнаружена 30 августа. В тот же день ее удалось закрыть герметиком. В этот момент на станции находились шесть человек – российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, германский астронавт Александр Герст, американские астронавты Эндрю Фейстел, Ричард Арнольд и Серина Ауньон-Ченселлор.

Тогда же Рогозин анонсировал создание комиссии по расследованию причин появления отверстия. 3 сентября источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что отверстие стало результатом халатности при производстве. На предприятии-производителе космических кораблей "Союз" - в Ракетно-космической корпорации "Энергия" началась внутренняя проверка. В тот же день Рогозин озвучил версию о диверсии на орбите.

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия", где производят "Союзы", не смогла найти причину в технологической цепочке на Земле, поэтому 11 сентября "Роскосмос" сформировал спецкомиссию. Результаты ее работы не оглашались.

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко 11 декабря совершили выход в открытый космос, во время которого вскрыли обшивку "Союза" и взяли мазки с поверхности бытового отсека корабля и образцы герметика, чтобы установить его происхождение. Образцы, собранные космонавтами, вернул на Землю Прокопьев 20 декабря. Их передали следственным органам. Кроме того, в Роскосмосе сообщали, что уже поделились всей необходимой информацией с американскими коллегами.