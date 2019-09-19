Число погибших при взрыве на юге Афганистана возросло до 20 человек

На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019

© AP Photo / Ahmad Wali Sarhadi На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Число погибших при взрыве машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 20, получили ранения 93 человека, сообщает агентство Число погибших при взрыве машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 20, получили ранения 93 человека, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя губернатора провинции Гулислама Сияля.

Ранее Сияль заявил РИА Новости, что при взрыве в Калате погибло 12 человек, более 60 ранены.

По словам представителя губернатора, взрыв прогремел возле центральной больницы города, все жертвы - мирные жители, пациенты и врачи. Раненые были направлены в частные клиники в связи с тем, что больница была повреждена при взрыве.

"Двадцать человек погибли и 93 пострадали в результате взрыва машины", - сообщил Сияль агентству. Как отмечает Синьхуа, ранее представитель афганского МВД рассказал, что при взрыве 15 человек погибли и 66 пострадали.

Местный источник сообщал РИА Новости ранее, что взрыв заминированной машины произошел у здания национального директората безопасности (NDS) и также повредил здание местной больницы. Телеканал Tolo News сообщил, что ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка "Талибан".