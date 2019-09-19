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РИА Новости

В ЦБ зафиксировали достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян

11:37 19.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Флаг на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Долговая нагрузка россиян, прежде всего, по необеспеченным кредитам растет достаточно быстрыми темпами, увеличивается и доля кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80%, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Банк России в понедельник сообщил, что кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах, это сдерживает темпы роста кредитования.
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"Видим, что достаточно быстро растет долговая нагрузка, прежде всего, по необеспеченным кредитам как раз. Долгое время - в 2017-2018 годах - долговая нагрузка была стабильна, потому что ставки снижались, но теперь такой тенденции нет и за счет увеличения задолженности быстро растет долговая нагрузка", - сказала Данилова, выступая на форуме "Стратегия розничного бизнеса 2020".
При этом глава департамента ЦБ отметила, что регулятор смотрит не только на макроуровень, но и на непосредственно тех заемщиков, которым банки выдают кредиты. "И здесь мы тоже видим такие немного тревожные тенденции, связанные с тем, что растет доля кредитов с высоким ПДН, растет доля с ПДН выше 60% и выше 80%", - указала Данилова.
Она объяснила это тем, что банки постепенно приближают свой расчёт показателя долговой нагрузки к методике ЦБ. "Возможно, сейчас, когда мы будем получать информацию уже по нашим указаниям, после 1 октября, возможно, мы увидим технический рост дальнейший этого показателя. Это будет означать не только ухудшение стандартов, но и то, что методика становится более приближенной к нашей, более консервативной", - заключила она.
Российские финансовые власти летом начали горячие обсуждения темы потребительского кредитования. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в данном сегменте приобретает черты социальной проблемы. По его словам, у 15% российских заемщиков более 70% дохода уходит на выплату долгов.
Со своей стороны, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале сентября заявила, что долговая нагрузка россиян растет прежде всего из-за стагнации доходов. По ее словам, динамика реальных доходов населения РФ неудовлетворительна, и эта проблема должна решаться на базе экономического роста. При этом Набиуллина тогда подчеркнула, что Банк России, несмотря на быстрые рост потребительских кредитов, пока не видит рисков для финансовой стабильности и необходимости в ограничительных мерах.
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