В ЦБ зафиксировали достаточно быстрый рост долговой нагрузки россиян

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Долговая нагрузка россиян, прежде всего, по необеспеченным кредитам растет достаточно быстрыми темпами, увеличивается и доля кредитов с показателем долговой нагрузки выше 80%, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Банк России в понедельник сообщил, что кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах, это сдерживает темпы роста кредитования.

"Видим, что достаточно быстро растет долговая нагрузка, прежде всего, по необеспеченным кредитам как раз. Долгое время - в 2017-2018 годах - долговая нагрузка была стабильна, потому что ставки снижались, но теперь такой тенденции нет и за счет увеличения задолженности быстро растет долговая нагрузка", - сказала Данилова, выступая на форуме "Стратегия розничного бизнеса 2020".

При этом глава департамента ЦБ отметила, что регулятор смотрит не только на макроуровень, но и на непосредственно тех заемщиков, которым банки выдают кредиты. "И здесь мы тоже видим такие немного тревожные тенденции, связанные с тем, что растет доля кредитов с высоким ПДН, растет доля с ПДН выше 60% и выше 80%", - указала Данилова.

Она объяснила это тем, что банки постепенно приближают свой расчёт показателя долговой нагрузки к методике ЦБ. "Возможно, сейчас, когда мы будем получать информацию уже по нашим указаниям, после 1 октября, возможно, мы увидим технический рост дальнейший этого показателя. Это будет означать не только ухудшение стандартов, но и то, что методика становится более приближенной к нашей, более консервативной", - заключила она.

Российские финансовые власти летом начали горячие обсуждения темы потребительского кредитования. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в частности, заявлял, что ситуация в данном сегменте приобретает черты социальной проблемы. По его словам, у 15% российских заемщиков более 70% дохода уходит на выплату долгов.