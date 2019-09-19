НАТО исправила ошибку в названии "море Азимова"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. НАТО исправила ошибку в своей публикации, где говорилось о неизвестном ранее "море Азимова", указав, что речь идет все-таки об Азовском море.

сайте альянса появилась статья эксперта, посвященная мерам обеспечения свободы судоходства. В ней была отсылка на "недавние события в Персидском заливе и море Азимова", которые "продемонстрировали необходимость военно-морской мощи" альянса. Накануне наальянса появилась статья эксперта, посвященная мерам обеспечения свободы судоходства. В ней была отсылка на "недавние события в Персидском заливе и море Азимова", которые "продемонстрировали необходимость военно-морской мощи" альянса.

Однако в публикации не содержалось при этом пояснений, где находится "море Азимова" и какие события там происходили.

В четверг утром статью откорректировали, изменив "море Азимова" на Азовское море.

Описанные в публикации события относятся к 25 ноября прошлого года, когда корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керченском проливе, который принадлежит к акватории Азовского моря и соединяет его с Черным, нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.