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РИА Новости

НАТО исправила ошибку в названии "море Азимова"

11:33 19.09.2019 (обновлено: 16:32 19.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАзовское побережье
Азовское побережье
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Азовское побережье
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. НАТО исправила ошибку в своей публикации, где говорилось о неизвестном ранее "море Азимова", указав, что речь идет все-таки об Азовском море.
Накануне на сайте альянса появилась статья эксперта, посвященная мерам обеспечения свободы судоходства. В ней была отсылка на "недавние события в Персидском заливе и море Азимова", которые "продемонстрировали необходимость военно-морской мощи" альянса.
Однако в публикации не содержалось при этом пояснений, где находится "море Азимова" и какие события там происходили.
В четверг утром статью откорректировали, изменив "море Азимова" на Азовское море.
Трудности перевода
16:31РИА Новости
Трудности перевода
Описанные в публикации события относятся к 25 ноября прошлого года, когда корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в Керченском проливе, который принадлежит к акватории Азовского моря и соединяет его с Черным, нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ. Седьмого сентября они вернулись на Украину в рамках взаимного освобождения осужденных и задержанных лиц.
Американский десантный корабль
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Черное мореСлужба безопасности УкраиныНАТОРоссияВ мире
Популярные комментарии
Море Азимова это у берегов Лимпопо. Хотя может быть и у берегов Белоруссии.
19 сентября, 11:35
Сергей Серый
6110000
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