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РИА Новости

Крымские журналисты назвали угрозы из-за участия в совещании ОБСЕ бредом

11:31 19.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМолодые люди на набережной в Севастополе
Молодые люди на набережной в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Молодые люди на набережной в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Главный редактор "Крымской газеты" Мария Волконская назвала бредом угрозы киевских властей в адрес крымских журналистов из-за их участия в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.
В Варшаве продолжается двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека. Представители Украины при поддержке своих союзников, в частности, Канады и США, ежедневно пытаются прервать выступления представителей Крыма. До настоящего времени им это не удалось. В свою очередь, "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич на своей странице в Facebook заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку участию представителей Крыма в совещании. Кориневич также подчеркнул, что в отношении участников крымской делегации открыто уголовное производство за нарушение порядка "въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
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"Это все бред. Крымчане как граждане России приехали в Варшаву, чтобы поучаствовать в совещании ОБСЕ по правам человека и свободе слова. Получается, что украинская сторона хочет, чтобы на секции по свободе слова представителям Крыма не давали слова", - сказала РИА Новости Волконская, которая в составе крымской делегации принимает участие в работе ОБСЕ.
Журналист подчеркнула, что украинским чиновникам пора привыкать, что крымчане будут активно участвовать в мероприятиях на международных площадках и доносить до мировой общественности правдивую информацию о жизни на полуострове.
"Им пора смириться, что мы будем приезжать, выступать и рассказывать правду о реальном положении дел в Крыму", - подчеркнула Волконская.
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В совещании ОБСЕ - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии - принимают участие делегации 57 стран организации, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций. Участники подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области прав человека, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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