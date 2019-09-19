В окрестностях Петербурга нашли пыль, ставшую причиной ледникового периода

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые обнаружили в образцах пород, добытых в окрестностях Петербурга и на юге Швеции, следы космической пыли, которая стала одной из причин глобального ледникового периода. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Ученые обнаружили в образцах пород, добытых в окрестностях Петербурга и на юге Швеции, следы космической пыли, которая стала одной из причин глобального ледникового периода. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances

Согласно исследованию, около 466 миллионов лет назад между орбитами Марса и Юпитера столкнулись два астероида. Образовавшаяся после этого пыль падала на Землю около двух миллионов лет. По мнению ученых, она блокировала солнечный свет, что привело к снижению температуры.

Периодически космическую пыль находят в пластах разных геологических эпох. Однако образцы, добытые учеными в этот раз, содержали в себе ее рекордную концентрацию.

Как отмечается в исследовании, химический состав частиц космической пыли указывает на их принадлежность к числу так называемых L-хондритов — каменных метеоритов, образовавшихся около 500 миллионов лет назад в результате распада другого гигантского метеорита.