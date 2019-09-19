Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T16:51Z
https://ria.ru/20190919/1558840950.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148078/82/1480788259_0:0:6000:3376_1036x0_80_0_0_b7bf6b3953c2c1810a5fb9173882cfc4.jpg
РИА Новости

В окрестностях Петербурга нашли пыль, ставшую причиной ледникового периода

11:29 19.09.2019 (обновлено: 16:51 19.09.2019)
5009
© Fotolia / 3000adАстероид над Землей
Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые обнаружили в образцах пород, добытых в окрестностях Петербурга и на юге Швеции, следы космической пыли, которая стала одной из причин глобального ледникового периода. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Согласно исследованию, около 466 миллионов лет назад между орбитами Марса и Юпитера столкнулись два астероида. Образовавшаяся после этого пыль падала на Землю около двух миллионов лет. По мнению ученых, она блокировала солнечный свет, что привело к снижению температуры.
Антарктида
7 марта, 22:00РИА Новости
Ученые узнали, почему Земля покрывается ледниками каждые 100 тысяч лет
Периодически космическую пыль находят в пластах разных геологических эпох. Однако образцы, добытые учеными в этот раз, содержали в себе ее рекордную концентрацию.
Как отмечается в исследовании, химический состав частиц космической пыли указывает на их принадлежность к числу так называемых L-хондритов — каменных метеоритов, образовавшихся около 500 миллионов лет назад в результате распада другого гигантского метеорита.
Ордовикское вымирание произошло около 450-440 миллионов лет назад. Оно привело к исчезновению около 60 процентов морских беспозвоночных.
Озеро Рупукунд
21 августа, 19:18РИА Новости
Ученые раскрыли вековую тайну Озера Скелетов
28227111
Обсудить 0
ШвецияСанкт-ПетербургРИА Наука
Рекомендуем
Снегопад
Синоптики предупредили о снеге и сильном ветре в европейской части России
РИА
Новости
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин объяснил, почему США покупают ракетные двигатели у России
Побережье Каспийского моря в Каспийске
Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Москалькова не увидела политической подоплеки в деле Устинова
Лента
новостей
Азовское побережье
НАТО исправила ошибку в названии "море Азимова"
Кровь жительницы Нью-Йорка с измененным цветом
В США средство от зубной боли сделало кровь женщины синей
Погибший Антон Сергеев
"Скрывают следы убийства": семья из Башкирии уверена в подмене тела сына
Электронная очередь в поликлинике
В калининградской поликлинике появились талоны "просто спросить"
Председатель правительства Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России
Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Понятие зла и насилия
Ученые выяснили, как появляются самые опасные люди на планете
Танк украинской армии на Донбассе
В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"
Дом правительства РФ
Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
Актриса Александра Черкасова-Служитель стоит в одиночном пикете у здания администрации президента РФ в поддержку задержанных участников несанкционированных акций в Москве
Я/Мы закон. Чем кончится дело Павла Устинова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Китае призвали укреплять контакты с Россией
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
16:33Виновник ДТП под Воронежем с двумя погибшими получил шесть лет колонии
Лента новостейМолния