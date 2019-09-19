Американская Patriot опозорилась в Саудовской Аравии, заявил эксперт

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, которые защищали американские системы ПВО Patriot, нанесла им колоссальный репутационный ущерб, считает известный российский военный эксперт Игорь Коротченко.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что система противовоздушной обороны Саудовской Аравии, включая систему американского производства Patriot, не смогла отразить ракетный удар по нефтяным объектам в минувшие выходные, так как все такие системы работают "с переменным успехом".

"Саудовская история нанесла колоссальный репутационный ущерб американской системе ПВО Patriot. Заявление Помпео - это попытка замять тот факт, что США опозорились", - сказал Коротченко РИА Новости.

Он напомнил, что аналогичные российские комплексы Тор-М2 в Сирии надежно защищают военную базу Хмеймим от беспилотников террористов. "Системы ПВО должны гарантированно уничтожать любые типы целей, для этого они и создаются. Вероятность поражения должна приближаться к 100%", - заметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что Patriot имеет ряд существенных недостатков, главными из которых являются низкая помехозащищенность и возможность обстрела целей только в определенном секторе.

"Что касается российских систем и комплексов ПВО, то они поражают цели всеракурсно, то есть на 360 градусов. Плюс российские системы и комплексы ПВО обладают высокой помехоустойчивостью. К тому же время боевого развертывания у американцев после марша составляет от 30 до 50 минут, в то время как российским системам типа С-300 или С-400 необходимо пять минут, а "Тор-М2" может вообще поражать цель в движении ", - пояснил Коротченко.

Саудовская Аравия является главным покупателем американского оружия на Ближнем Востоке, включая комплексы Patriot. За последние годы власти страны несколько раз сообщали об успешном перехвате ракет, запущенных по объектам на территории королевства со стороны йеменских повстанцев-хуситов.