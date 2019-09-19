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РИА Новости

Максимовская не стала комментировать сообщение об обысках у Лесневской

11:27 19.09.2019 (обновлено: 11:30 19.09.2019)
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© Фото : The New TimesИрена Лесневская
Ирена Лесневская
© Фото : The New Times
Ирена Лесневская. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. У основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской все в порядке, сообщила РИА Новости ее бывшая коллега Марианна Максимовская, комментируя сообщения об обысках.
"Я с ней разговаривала сегодня утром, но я не думаю, что я от ее лица должна что-то комментировать. Она крайне деликатно относится к личной информации. Я с ней разговаривала, она сказала, что у нее все в порядке", - рассказала Максимовская.
Подтвердить или опровергнуть информацию об обысках Максимовская отказалась.
Ранее журналистка Анна Качкаева со ссылкой на помощницу Лесневской сообщила в своем Twitter, что у "Ирены Сефановны Лесневской идет обыск". "Рано утром в дом на даче в Шмеленках (Ирена живет сейчас там) пришли следователи СК", - написала она. Позже Качкаева удалила сообщение, сказав, что сделала это по просьбе сына Лесневской. Официальный сайт РЕН ТВ утверждает, что сообщение об обысках оказалось фейком.
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