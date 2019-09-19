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РИА Новости

В калининградской поликлинике появились талоны "просто спросить"

11:26 19.09.2019 (обновлено: 16:57 19.09.2019)
17605
© РИА Новости / Евгений СамаринЭлектронная очередь в поликлинике
Электронная очередь в поликлинике
© РИА Новости / Евгений Самарин
Электронная очередь в поликлинике. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.
Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.
"За это время ею воспользовались более 500 граждан. После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора", — добавили в министерстве.
Самые часто задаваемые вопросы: как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной специалист.
По данным ведомства, опция "просто спросить" есть и в других регионах.
Поликлиника. Архивное фото
25 августа 2017, 17:46РИА Новости
Без очередей: как "Бережливая поликлиника" изменит российские больницы
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РоссияКалининградОбщество
Популярные комментарии
Дык, все за этим и ходят в поликлинику. Спросить или получить направление. Лечить-то там давно не умеют.
19 сентября, 11:44
Eugene Ivanenko
2050106
А толончик " я с утра занимала" ,будет?
19 сентября, 13:45
ВСВладимир Саров
4180000
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