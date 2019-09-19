В калининградской поликлинике появились талоны "просто спросить"

КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. В Калининградской поликлинике городской больницы № 3 ввели опцию "просто спросить", рассказали РИА Новости в региональном Минздраве.

Отмечается, что нововведение появилось в электронной очереди две недели назад.

"За это время ею воспользовались более 500 граждан. После получения талона пациенты подходят к окну старшего регистратора", — добавили в министерстве.

Самые часто задаваемые вопросы: как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной специалист.