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РИА Новости

Политолог оценил заявление о потере превосходства НАТО над Россией

11:18 19.09.2019
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© Flickr / US Embassy Kabul AfghanistanГенерал Джозеф Данфорд
Генерал Джозеф Данфорд
© Flickr / US Embassy Kabul Afghanistan
Генерал Джозеф Данфорд. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заявление председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда о том, что превосходство НАТО над Россией подорвано, сделано с целью увеличить финансирование Пентагона и может свидетельствовать о том, что сейчас средства расходуются неэффективно, считает доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.
Заявления Данфорда о то, что "Россия - конкурент, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано", привело министерство обороны США.
"Я не оцениваю это заявление всерьез, а оцениваю его как стремление использовать антироссийскую риторику для корпоративных целей, для увеличения финансирования Пентагона или сохранения его на прежнем уровне. Все понимают, что расходы завышены, ощущение такое, что они не дают большого эффекта, а нужно что-то делать. Они хотят бюджетного увеличения, они хотят денег", - заявил эксперт.
"Если поверить, что превосходство НАТО над Россией подорвано - не с точки зрения взаимного ядерного сдерживания, а в целом, - то это означает безумно неэффективное расходование денег Пентагона и НАТО. Расходы американского военного бюджета в семь раз превосходят расходы российского бюджета. Если при таком огромном финансовом вливании ничего не достигнуто и превосходство упущено, это свидетельствует о том, что надо срочно сокращать штат Пентагон или искать эффективных менеджеров", - добавил эксперт.
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Оборонный бюджет США на 2019 финансовый год составил 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) превысило бюджет 2018 года. Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении договора РСМД, а президенту предписывается представить отчеты о выполнении Россией договоров РСМД, СНВ-3 и Договора по открытому небу. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Выход США из договора о РСМДДжозеф ДанфордСергей ЛавровМИД РФМинистерство обороны СШАНАТОРоссияСШАВ мире
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