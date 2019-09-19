Кличко попросит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы

Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в четверг, что направит обращение в Верховную раду Украины относительно роспуска Киевского городского совета и назначения досрочных местных выборов в украинской столице.

Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. Президент Владимир Зеленский ранее поручил провести местные выборы на Украине "на новой территориальной основе" в 2019-2020 годах. Депутат парламента от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что фракция президентской партии в Верховной раде намерена инициировать досрочные выборы депутатов Киевского городского совета и мэра столицы. Кличко заявил, что в случае проведения досрочных выборов в Киеве его партия "Удар" намерена в них участвовать, а он планирует бороться за пост мэра.

"Сегодня мы видим, что кворума нет, то есть работать готовы не все. Поэтому я обращаюсь к парламенту, вот обращение относительно роспуска Киевсовета восьмого созыва и назначения досрочных выборов в Киеве", - заявил Кличко с трибуны Киевсовета. Трансляция велась на официальном сайте Киевсовета

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.