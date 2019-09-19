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РИА Новости

Кличко попросит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы

11:13 19.09.2019 (обновлено: 11:34 19.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
Мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции в Киеве, посвященной вызову его на допрос в Государственное бюро расследований
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в четверг, что направит обращение в Верховную раду Украины относительно роспуска Киевского городского совета и назначения досрочных местных выборов в украинской столице.
Очередные местные выборы должны пройти на Украине осенью 2020 года. Президент  Владимир Зеленский ранее поручил провести местные выборы на Украине "на новой территориальной основе" в 2019-2020 годах. Депутат парламента от "Слуги народа" Александр Ткаченко заявил, что фракция президентской партии в Верховной раде намерена инициировать досрочные выборы депутатов Киевского городского совета и мэра столицы. Кличко заявил, что в случае проведения досрочных выборов в Киеве его партия "Удар" намерена в них участвовать, а он планирует бороться за пост мэра.
"Сегодня мы видим, что кворума нет, то есть работать готовы не все. Поэтому я обращаюсь к парламенту, вот обращение относительно роспуска Киевсовета восьмого созыва и назначения досрочных выборов в Киеве", - заявил Кличко с трибуны Киевсовета. Трансляция велась на официальном сайте Киевсовета.
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Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.
Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5-процентный проходной барьер, прошли пять партий: партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" экс-мэра Киева Александра Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. Впоследствии они сформировали пять депутатских фракций.
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