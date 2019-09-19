Епископ Пантелеимон в день рождения попросил поддержать больничные храмы

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости, Артем Буденный. Председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, руководитель православной службы помощи "Милосердие" епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон в свой день рождения попросил пользователей Сети поддержать церковь святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице и другие больничные храмы.

"18 сентября мой день рождения, и лучшим подарком для меня станет ваше участие в судьбе храма, настоятелем которого я являюсь почти 30 лет", - сказал владыка в обращении, которое опубликовано на сайте службы "Милосердие".

Он отметил, что месяц назад уже обращался за помощью и "сердечно благодарен всем", кто отозвался на эту просьбу, однако, "к сожалению, ситуация с оплатой текущих расходов остается сложной".

Епископ уточнил, что к храму царевича Димитрия при Первой градской больнице приписаны десять церквей в лечебных и социальных учреждениях Москвы. "Прихожане этих храмов - больные, дети-инвалиды, немощные старики – не могут их содержать, но эти храмы приносят им радость и утешение", - сказал митрополит Пантелеимон.

Храм во имя святого благоверного царевича и страстотерпца Димитрия Угличского, Московского и всея России чудотворца, был построен вместе с больницей. Его освятили в 1801 году в честь царевича Димитрия — святого, чье имя носил основатель больницы Дмитрий Голицын.