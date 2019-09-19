Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T11:44Z
https://ria.ru/20190919/1558839802.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155884/16/1558841630_0:38:877:531_1036x0_80_0_0_597a48ff3d9cf93a2ebda2702a440312.jpg
РИА Новости

В Бурятии задержали "шамана", подозреваемого в причастности к митингам

11:06 19.09.2019 (обновлено: 11:44 19.09.2019)
34371
CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
КРАСНОЯРСК, 19 сен — РИА Новости. В Бурятии задержали находящегося в розыске жителя Якутии, сообщила пресс-служба республиканского управления МВД.
Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву. Его сторонники, недовольные выборами в Бурятии, устроили несанкционированные акции в Улан-Удэ. Отмечалось, что в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества.
Как сообщили в бурятском управлении МВД, его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал". Ближайшим авиарейсом мужчину доставят в Якутск для проведения следственных действий.
В полиции агентству не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.
Полиция
Вчера, 09:49РИА Новости
В Москве задержали мужчину, кинувшего в полицейских гранату для страйкбола
9211552080346
Обсудить 207
МВД РФРоссияУлан-УдэПроисшествия
Популярные комментарии
Как он Путина-то собирается изгонять, если с бурятскими ментами справиться не может? А если серьезно, то такими санитары должны заниматься, а не полиция.
19 сентября, 11:37
ЙВЙого Високоповажнiсть
11215222124
Это какой-то позор...
19 сентября, 11:31
ВПВладимир Пятеркин
172817122
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
РИА
Новости
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Лента
новостей
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Девушка курит электронную сигарету
Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпом
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
Павел Устинов, обвиняемый в нападении на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции протеста 3 августа, во время оглашения приговора в зале заседаний Тверского суда Москвы
Генпрокуратура попросила выпустить Павла Устинова из СИЗО
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Китае призвали укреплять контакты с Россией
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
Лента новостейМолния