Мэр Пальмиры заявил, что ЕС не участвует в восстановлении города

ПАЛЬМИРА (Сирия), 19 сен - РИА Новости. В странах Евросоюза постоянно говорят о необходимости выделения средств на восстановление разрушенных террористами памятников Пальмиры, однако реальных шагов пока так и не было сделано, заявил журналистам мэр города Тадмор Хани Дайес.

"Мы постоянно слышим разговоры представителей стран ЕС о необходимости скорейшего восстановления Пальмиры. Они обещают помочь выделением финансовой помощи и говорят, что пришлют специалистов. Однако дальше разговоров дело не движется", - сказал глава города, находящегося в непосредственной близости от комплекса всемирно известных памятников античности.

В мае 2015 года террористы ИГ*захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов.

Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры. После первого нападения боевиков было установлено, что древняя Пальмира уцелела на 80%.

Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Баала и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.