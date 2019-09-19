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РИА Новости
Война в Сирии

Мэр Пальмиры заявил, что ЕС не участвует в восстановлении города

11:01 19.09.2019
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CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, SyriaХрам Баалшамина в Пальмире. 2010 год
Храм Баалшамина в Пальмире. 2010 год
CC BY-SA 3.0 / Bernard Gagnon / Temple of Baal-Shamin in Palmyra, Syria
ПАЛЬМИРА (Сирия), 19 сен - РИА Новости. В странах Евросоюза постоянно говорят о необходимости выделения средств на восстановление разрушенных террористами памятников Пальмиры, однако реальных шагов пока так и не было сделано, заявил журналистам мэр города Тадмор Хани Дайес.
"Мы постоянно слышим разговоры представителей стран ЕС о необходимости скорейшего восстановления Пальмиры. Они обещают помочь выделением финансовой помощи и говорят, что пришлют специалистов. Однако дальше разговоров дело не движется", - сказал глава города, находящегося в непосредственной близости от комплекса всемирно известных памятников античности.
В мае 2015 года террористы ИГ*захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов.
Пальмира 2 марта 2017 года была освобождена от боевиков, которые заминировали ее историческую часть и жилые кварталы. Впоследствии в течение полутора месяцев российские специалисты производили разминирование Пальмиры. После первого нападения боевиков было установлено, что древняя Пальмира уцелела на 80%.
Разрушенный храм Баалшамина в исторической части Пальмиры. 2016 год
05:04Война в Сирии
Эксперт оценил усилия России и Сирии по восстановлению памятников Пальмиры
Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Баала и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииПальмираСирия
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