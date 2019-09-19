Полиция проверяет сообщение о минировании суда в Одессе

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Правоохранители проверяют сообщение о минировании районного суда в Одессе, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
"В полицию в 9.40 (совпадает с мск) поступило сообщение о том, что здание Суворовского районного суда на улице Черноморского казачества заминирован", - говорится в сообщении.
На место направлены следственно-оперативная группа, взрывотехническая группа, кинологи и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
16 июля, 16:21Сказано в эфиреУкраинский эксперт рассказал, с чем связаны участившиеся "минирования"Полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе. Как отметил в эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в последнее время сообщений о фальшивых минированиях в стране становится все больше.