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РИА Новости

Полиция проверяет сообщение о минировании суда в Одессе

11:00 19.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Правоохранители проверяют сообщение о минировании районного суда в Одессе, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
"В полицию в 9.40 (совпадает с мск) поступило сообщение о том, что здание Суворовского районного суда на улице Черноморского казачества заминирован", - говорится в сообщении.
На место направлены ​​следственно-оперативная группа, взрывотехническая группа, кинологи и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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