Купить землю после открытия рынка смогут только украинцы, заявил Зеленский

КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании, заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с аграриями.

Ранее Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до 1 декабря 2019 года.

"Земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами – это бред", - сказал Зеленский. Трансляцию вел телеканал "112. Украина"

По его словам, главная задача - "найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы". Он также отметил, что на Украине из-за отсутствия рынка земли появился теневой рынок на миллион гектаров земли.