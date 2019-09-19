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РИА Новости

Купить землю после открытия рынка смогут только украинцы, заявил Зеленский

10:59 19.09.2019
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© REUTERS / Gleb Garanich/File PhotoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich/File Photo
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Право покупать землю после открытия рынка земли получат только украинские граждане и компании, заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с аграриями.
Ранее Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до 1 декабря 2019 года.
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"Земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами – это бред", - сказал Зеленский. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
По его словам, главная задача - "найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы". Он также отметил, что на Украине из-за отсутствия рынка земли появился теневой рынок на миллион гектаров земли.
Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу - ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.
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