В ГД одобрили полномочия инспекторов труда в погашении долгов по зарплате

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым инспекторам труда предоставляется полномочия по принятию мер для принудительного исполнения работодателем обязанности по выплате зарплаты.

Как отмечается в пояснительной записке к документу на сайте кабмина, полномочие будет реализовано государственным инспектором в случае неисполнения работодателем в срок выданного предписания об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, в целях исключения возможности двойного исполнения предусматривается право работодателя обжаловать решение государственного инспектора труда, а по истечении срока для обжалования решения государственного инспектора и в случае отсутствия судебного акта о его отмене оно будет направляться для исполнения в территориальный орган ФССП.