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РИА Новости

Правительство Башкирии ушло в отставку после инаугурации Хабирова

10:56 19.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРадий Хабиров
Радий Хабиров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Радий Хабиров. Архивное фото
УФА, 19 сен - РИА Новости. Правительство Башкирии ушло в отставку после того, как Радий Хабиров 19 сентября вступил в должность главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
В четверг Хабиров принёс присягу перед жителями республики и вступил в должность главы Башкирии.
"По Конституции республики Башкортостан, как только Хабиров вступил в должность главы региона, аппарат правительства автоматически ушёл в отставку, так как ранее все министры находились в статусе исполняющих обязанности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
После инаугурации Хабиров заявил журналистам, что в ближайшее время сформирует команду правительства.
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