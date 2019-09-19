Правительство Башкирии ушло в отставку после инаугурации Хабирова

УФА, 19 сен - РИА Новости. Правительство Башкирии ушло в отставку после того, как Радий Хабиров 19 сентября вступил в должность главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
В четверг Хабиров принёс присягу перед жителями республики и вступил в должность главы Башкирии.
"По Конституции республики Башкортостан, как только Хабиров вступил в должность главы региона, аппарат правительства автоматически ушёл в отставку, так как ранее все министры находились в статусе исполняющих обязанности", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
После инаугурации Хабиров заявил журналистам, что в ближайшее время сформирует команду правительства.
8 сентября, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России