МИД Ирана сообщил о возможной встрече по ядерной сделке на полях ГА ООН

ТЕГЕРАН, 19 сен – РИА Новости. Встреча министров иностранных дел стран-членов ядерной сделки на полях сессии Генассамблеи ООН возможна, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По его словам, страны группы "4+1" (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) недавно предложили провести заседание министров иностранных дел стран-членов Совместного всеобъемлющего плана действий, однако предполагалось, что пройдет оно до Генассамблеи ООН.

"Принимая во внимание текущие условия, эта встреча может пройти на полях Генассамблеи ООН в случае визита иранской делегации в Нью-Йорк", - сообщил Мусави новостному порталу Khabar Online

Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД Мохаммад Джавад Зариф, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН ввиду отсутствия виз. Позже Зариф подтвердил агентству Tasnim информацию о том, что визы еще не получены.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, заявил, что организация находится в контакте с США по вопросам выдачи виз делегатам-участникам Генеральной Ассамблеи.

Если встреча министров состоится, то она станет первой в подобном формате после третьего этапа сокращения Ираном выполнения обязательств по ядерной сделке, который начался с 6 сентября.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.