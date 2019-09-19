МИД Ирана сообщил о возможной встрече по ядерной сделке на полях ГА ООН

ТЕГЕРАН, 19 сен – РИА Новости. Встреча министров иностранных дел стран-членов ядерной сделки на полях сессии Генассамблеи ООН возможна, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
По его словам, страны группы "4+1" (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) недавно предложили провести заседание министров иностранных дел стран-членов Совместного всеобъемлющего плана действий, однако предполагалось, что пройдет оно до Генассамблеи ООН.
"Принимая во внимание текущие условия, эта встреча может пройти на полях Генассамблеи ООН в случае визита иранской делегации в Нью-Йорк", - сообщил Мусави новостному порталу Khabar Online.
Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД Мохаммад Джавад Зариф, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН ввиду отсутствия виз. Позже Зариф подтвердил агентству Tasnim информацию о том, что визы еще не получены.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, заявил, что организация находится в контакте с США по вопросам выдачи виз делегатам-участникам Генеральной Ассамблеи.
Если встреча министров состоится, то она станет первой в подобном формате после третьего этапа сокращения Ираном выполнения обязательств по ядерной сделке, который начался с 6 сентября.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.