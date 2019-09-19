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РИА Новости

США хотят через ООН создать коалицию для давления на Иран, сообщили СМИ

10:54 19.09.2019
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© AP Photo / Julie Jacobson Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
© AP Photo / Julie Jacobson
Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти США хотят посредством ООН создать международную коалицию для оказания давления на Иран под предлогом его причастности к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает газета Wall Street Journal.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг данные обвинения. В среду в минобороны Саудовской Аравии также обвинили Иран в атаке при помощи беспилотников и крылатых ракет.
"Мы работаем над созданием коалиции, чтобы разработать план по сдерживанию их (Ирана), это то, что должно произойти", - приводит издание заявление Помпео, сделанное им на борту самолета по пути в Саудовскую Аравию.
Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на нескольких чиновников, предпочтительным вариантом для администрации президента США остается скоординированный международный ответ посредством ООН.
Ранее Трамп заявил, что речь о войне с Ираном в свете нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии не идет, есть много вариантов.
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