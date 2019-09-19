США хотят через ООН создать коалицию для давления на Иран, сообщили СМИ

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг данные обвинения. В среду в минобороны Саудовской Аравии также обвинили Иран в атаке при помощи беспилотников и крылатых ракет.