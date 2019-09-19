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РИА Новости

МВД ЛНР расценило попытку взрыва моста в Луганске как теракт

10:49 19.09.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР
Военнослужащий ЛНР
© РИА Новости
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Военнослужащий ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. Министр внутренних дел самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет назвал попытку подрыва моста в Луганске терактом.
Ранее источник в силовых структурах ЛНР сообщил РИА Новости, что в Луганске пытались взорвать мост, он не разрушен.
"Террористический акт был проведен на пересечении улиц Лутугинская и Вторая строительная - путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции. Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв", - заявил Корнет на собрании оперативного штаба.
По его словам, есть первичные версии, "серьезные зацепки, которые позволят нам в ближайшие дни прояснить общую картину и, я думаю, задержать исполнителя". При этом он связал ЧП с прибытием в Луганск автоколонны из РФ с гуманитарной помощью.
"Белые Камазы, которые зашли, должны были следовать в районе этого маршрута на склады разгрузки. После происшествия был перенаправлен грузопоток и удачно наши белые Камазы достигли складов разгрузки", - доложил Корнет председателю правительства ЛНР Сергею Козлову.
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