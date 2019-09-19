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РИА Новости

Рогозин объяснил, почему США покупают ракетные двигатели у России

10:48 19.09.2019 (обновлено: 15:43 19.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. США выбрали и продолжают покупать у России ракетные двигатели, потому что те являются лучшим предложением по соотношению "цена — качество", заявил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Вопрос многоразового использования ступеней ракеты космического назначения имеет не столько технический, сколько экономический смысл. Почему американцы возвращают ступени? Потому что их двигатели по сравнению с российскими стоят намного дороже. Кстати, именно этот факт объясняет успех наших двигателей РД-180 и РД-181 в США", — сказал Рогозин.

Он добавил, что их покупают, несмотря на санкции, в том числе секторальные.
По его словам, из-за высокой цены на комплектующие американских ракет-носителей в США активно развиваются технологии многоразового использования ракетных ступеней.
Модель российского ракетного двигателя РД-180 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Вчера, 12:47РИА Новости
Россия продает США ракетные двигатели втридорога, заявил Рогозин
Экспорт российских двигателей в США Рогозин назвал взаимовыгодным проектом. Он напомнил, что высокое качество российских двигателей РД-180 подтверждается их безаварийностью за всю историю эксплуатации. Кроме того, они прошли сертификацию в США под пилотируемые пуски.
Двигатели РД-181 и РД-180 применяют на ракетах Antares и Atlas-5. Поставки РД-180 в США начались в январе 1999 года. Всего Вашингтону продали 116 таких двигателей.
С июня 2015-го в США поставили 17 двигателей РД-181. В 2019-2020 годах планируется отправить еще девять.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
12 сентября, 11:34РИА Новости
Новые российские ракеты "будут драться" за рынок, заявил Рогозин
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Обсудить 17
РД-181РД-180ЭнергомашРоскосмосДмитрий РогозинРоссияСШАРИА Наука
Популярные комментарии
Рогозин вообще в курсе, что РД-180 это американский двигатель, и Россия имеет право собирать их только для НАСА и никого более?
19 сентября, 10:59
uo ou
5210042
патент принадлежит НПО "Энергомаш", а все что пишут всякие википедии и иже с ними о принадлежности двигателя штатам - это вброс.
19 сентября, 12:25
Luka A
1800001
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