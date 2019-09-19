Рогозин объяснил, почему США покупают ракетные двигатели у России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — РИА Новости. США выбрали и продолжают покупать у России ракетные двигатели, потому что те являются лучшим предложением по соотношению "цена — качество", заявил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Вопрос многоразового использования ступеней ракеты космического назначения имеет не столько технический, сколько экономический смысл. Почему американцы возвращают ступени? Потому что их двигатели по сравнению с российскими стоят намного дороже. Кстати, именно этот факт объясняет успех наших двигателей РД-180 и РД-181 в США", — сказал Рогозин.

Он добавил, что их покупают, несмотря на санкции, в том числе секторальные.

По его словам, из-за высокой цены на комплектующие американских ракет-носителей в США активно развиваются технологии многоразового использования ракетных ступеней.

Экспорт российских двигателей в США Рогозин назвал взаимовыгодным проектом. Он напомнил, что высокое качество российских двигателей РД-180 подтверждается их безаварийностью за всю историю эксплуатации. Кроме того, они прошли сертификацию в США под пилотируемые пуски.

Двигатели РД-181 и РД-180 применяют на ракетах Antares и Atlas-5. Поставки РД-180 в США начались в январе 1999 года. Всего Вашингтону продали 116 таких двигателей.