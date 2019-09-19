Эксперт: в России еще сохраняется потребность в импортном виноматериале

АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 19 сен - РИА Новости. Россия располагает хорошим потенциалом для развития собственного винодельческого производства, но из-за отсутствия достаточной собственной сырьевой базы ей пока необходим импортный виноматериал, зависимость от которого может сохраниться до 2030 года, рассказал генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

"У нас есть максимальный потенциал для развития производства. Если раньше Россия считалась страной рискованного виноградарства, рискованного сельского хозяйства, то сегодня вся Европа - и Франция, и Италия, и Испания, - реально является зоной рискованного виноградарства из-за природных катаклизмов, которые примерно раз в два года обрушивают урожай на 20%", - сказал Дробиз журналистам.

Развитие отрасли упирается в несколько проблем: первая среди них - низкий уровень потребления вина и винодельческой продукции, вторая - недостаток собственных виноградников, а третья, не менее важная - сокращение импорта. "Наращивать посадки виноградников надо, но необходим и резкий толчок в объемах импорта виноматериалов. Это надо было сделать еще не завтра, а уже вчера", - считает эксперт.

Он заметил, что объемы импорта РФ иностранных виноматериалов упали с 210 миллионов декалитров в 2012 году до 12 миллионов декалитров в 2018 году, но российского сырья больше не становится, а потребность в импортном виноматериале на сегодняшний день составляет не менее 35-40 миллионов декалитров в год.

Импортный материал может помочь российскому виноделию, отмечает эксперт. "Хотелось бы, чтобы все производилось из российского винограда, но пока мы только в 2025 году на 63% закроем дыру, которая существует сегодня по виноматериалу, а оставшиеся 37% будут закрываться с 2025 по 2030 годы", - сказал он.