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РИА Новости

Эксперт: в России еще сохраняется потребность в импортном виноматериале

10:46 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСбор урожая на виноградниках винодельческого завода "Массандра" в Крыму
Сбор урожая на виноградниках винодельческого завода Массандра в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 19 сен - РИА Новости. Россия располагает хорошим потенциалом для развития собственного винодельческого производства, но из-за отсутствия достаточной собственной сырьевой базы ей пока необходим импортный виноматериал, зависимость от которого может сохраниться до 2030 года, рассказал генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
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"У нас есть максимальный потенциал для развития производства. Если раньше Россия считалась страной рискованного виноградарства, рискованного сельского хозяйства, то сегодня вся Европа - и Франция, и Италия, и Испания, - реально является зоной рискованного виноградарства из-за природных катаклизмов, которые примерно раз в два года обрушивают урожай на 20%", - сказал Дробиз журналистам.
Развитие отрасли упирается в несколько проблем: первая среди них - низкий уровень потребления вина и винодельческой продукции, вторая - недостаток собственных виноградников, а третья, не менее важная - сокращение импорта. "Наращивать посадки виноградников надо, но необходим и резкий толчок в объемах импорта виноматериалов. Это надо было сделать еще не завтра, а уже вчера", - считает эксперт.
Он заметил, что объемы импорта РФ иностранных виноматериалов упали с 210 миллионов декалитров в 2012 году до 12 миллионов декалитров в 2018 году, но российского сырья больше не становится, а потребность в импортном виноматериале на сегодняшний день составляет не менее 35-40 миллионов декалитров в год.
Импортный материал может помочь российскому виноделию, отмечает эксперт. "Хотелось бы, чтобы все производилось из российского винограда, но пока мы только в 2025 году на 63% закроем дыру, которая существует сегодня по виноматериалу, а оставшиеся 37% будут закрываться с 2025 по 2030 годы", - сказал он.
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Что касается прогнозов отрасли по итогам 2019 года, он считает, что объем производства отечественного вина может сохраниться на уровне прошлого года - примерно 32-33 миллиона декалитров, а импорт иностранного - составит 20 миллионов декалитров. "По шампанским игристым в этом году есть некоторый рост производства, скорее всего, на несколько процентов. Объем этого рынка примерно 16 миллионов декалитров, из них около четырех - это импорт", - сообщил Дробиз.
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Вадим ДробизвиноделыАбрау-ДюрсоКраснодарский крайРоссия
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