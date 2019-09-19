Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-19T10:44Z
https://ria.ru/20190919/1558838753.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155576/29/1555762956_0:0:2986:1681_1036x0_80_0_0_8aad6bd966ed22757ca377a7b0282476.jpg
РИА Новости

Самым популярным политиком в Грузии является мэр Тбилиси, показал опрос

10:44 19.09.2019
552
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Мэр Тбилиси, генсек партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 19 сен – РИА Новости. Рейтинг мэра Тбилиси Кахи Каладзе стал самым высоким среди представителей исполнительной и законодательной власти Грузии, свидетельствуют данные исследования Национального демократического института (NDI).
Опрос был проведен с 13 по 29 июля. На основе интервью были опрошены более 2,1 тысячи респондентов. Средний уровень погрешности составил 2-3%.
"Деятельность Кахи Каладзе очень хорошо оценивают 11% опрошенных, хорошо – 34%, 37% - средне, 10% - негативно, а 5 % - очень негативно", - сказано в данных исследования.
Согласно результатам опроса, президент Саломе Зурабишвили получила положительную оценку от 12% респондентов (1% оценили ее деятельность очень хорошо, 11% - хорошо), при этом 36% опрошенных считают ее деятельность средней, 28% - оценили ее очень плохо, 12% - плохо. Деятельность спикера парламента Арчила Талаквадзе поддержали 10% (1% - очень хорошо, 9% - хорошо), негативно ее оценили 24%, средне – 16%.
Саломе Зурабишвили
11 сентября, 00:29РИА Новости
Президент Грузии уволила пресс-спикера из-за ее "публичного заявления"
Каладзе также был одним из самых рейтинговых политиков согласно опубликованным данным опроса NDI в мае 2019 года. Тогда он получил положительную оценку более 40% опрошенных и разделил лидирующую позицию с бывшим главой Минздрава Давидом Сергеенко. Деятельность президента Грузии в мае негативно оценивали 30% опрошенных.
420000
Обсудить 3
Спортсмены и команды
Каха Каладзе
ТбилисиГрузияВ мире
Рекомендуем
Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк пришла в сознание, сообщили СМИ
РИА
Новости
Перестрелка у метро Рязанский проспект
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Врач рассказал подробности диагноза Заворотнюк
Лента
новостей
Девочка идет через лес
СМИ: под Липецком семья инсценировала пропажу дочки, не желая вести в школу
Cтоматологический кабинет
Новая опасность зубных имплантатов обнаружена сибирскими учеными
Девушка курит электронную сигарету
Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпом
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Пивной фестиваль
Эксперты: потребление 200 мл вина в день не нанесет сильного вреда здоровью
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Наследный принц Саудовской Аравии позвонил Путину после атаки на НПЗ
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
"Роскосмос" выяснил причины появления "дыры" в обшивке "Союза"
Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели
В Грузии заметили последствия от запрета полетов в Россию, показал опрос
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии заявила об усталости от Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:10Эр-Рияд заявил, что ответит на атаку на НПЗ согласно международному праву
17:05Калифорнию лишили части прав на установление своих стандартов выхлопов
17:04Умер актер Сергей Афанасьев
17:01Депутаты в Эстонии выступили против установки памятника эсэсовцам
16:59В Грузии задержали 11 человек за торговлю несовершеннолетними
16:59Грушко обсудил с генсеком дипслужбы ЕС будущее СВПД, Украину и Венесуэлу
16:58Защита программиста Котова попросила выпустить его из СИЗО
16:57Помпео готов предоставить Трампу информацию об атаках в Саудовской Аравии
16:56Верховная рада назначила нового главу Фонда госимущества Украины
16:56Эстония отказалась участвовать во встрече министров ЕС по вопросам миграции
16:55Аксенов заявил, что не принуждает глав городов и районов уйти в отставку
16:50МИД назвал решение США урезать финансовую помощь Афганистану прагматичным
16:50Полиция выселила 270 мигрантов из двух захваченных зданий в центре Афин
16:46Путин назначил Андрея Руденко замглавы МИД
16:41В Китае призвали укреплять контакты с Россией
16:39Пострадавшего в ДТП с автобусом под Ярославлем ребенка выписали из больницы
16:38Помпео: США не выделят 160 миллионов долларов Афганистану из-за коррупции
16:37"Нельзя игнорировать". Генпрокуратура попросила выпустить Устинова из СИЗО
16:37Альпинисты не смогли перебраться через прототип стены между Мексикой и США
16:35В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
Лента новостейМолния