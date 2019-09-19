Самым популярным политиком в Грузии является мэр Тбилиси, показал опрос

ТБИЛИСИ, 19 сен – РИА Новости. Рейтинг мэра Тбилиси Кахи Каладзе стал самым высоким среди представителей исполнительной и законодательной власти Грузии, свидетельствуют данные исследования Национального демократического института (NDI).

Опрос был проведен с 13 по 29 июля. На основе интервью были опрошены более 2,1 тысячи респондентов. Средний уровень погрешности составил 2-3%.

"Деятельность Кахи Каладзе очень хорошо оценивают 11% опрошенных, хорошо – 34%, 37% - средне, 10% - негативно, а 5 % - очень негативно", - сказано в данных исследования.

Согласно результатам опроса, президент Саломе Зурабишвили получила положительную оценку от 12% респондентов (1% оценили ее деятельность очень хорошо, 11% - хорошо), при этом 36% опрошенных считают ее деятельность средней, 28% - оценили ее очень плохо, 12% - плохо. Деятельность спикера парламента Арчила Талаквадзе поддержали 10% (1% - очень хорошо, 9% - хорошо), негативно ее оценили 24%, средне – 16%.